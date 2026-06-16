Ράφα Μιρ: Κρίθηκε ένοχος για βιασμό ο πρώην παίκτης της Βαλένθια – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8,5 ετών

Ο Ράφα Μιρ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθιας. Το δικαστήριο καταδίκασε τον 28χρονο Ισπανό επιθετικό σε φυλάκιση 8,5 ετών για περιστατικό που σημειώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στη Βαλένθια ως δανεικός από τη Σεβίλλη.

Ο Ράφα Μιρ και ένας φίλος του, ο Πάμπλο Χάρα, φέρεται να γνώρισαν δύο γυναίκες σε νυχτερινό κέντρο. Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες πήγαν μαζί τους στο σπίτι του ποδοσφαιριστή. Ο Πάμπλο Χάρα κάθισε επίσης στο εδώλιο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones Βιασμός 17χρονης στα Χανιά: Αρνούνται τις κατηγορίες οι συλληφθέντες – «Έγινε με την θέλησή της» — TSJCV (@TSJCV) June 15, 2026

La condena a este segundo acusado es de dos años y medio de prisión: dos años por un delito de agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral. También se le condena al pago de una multa por un delito leve de lesiones — TSJCV (@TSJCV) June 15, 2026

Οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν. Οι Αρχές συνέλαβαν τον Μιρ την επόμενη ημέρα και τον κράτησαν για δύο ημέρες, πριν αφεθεί ελεύθερος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2026, με τον νυν παίκτη της Έλτσε να δηλώνει αθώος και να υποστηρίζει ότι υπήρξε συναινετική σεξουαλική πράξη. Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό του και τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 64.000 ευρώ στο θύμα.

“Διαφωνώ με την ποινή και θα ασκήσουμε έφεση τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζω να εμπιστεύομαι το δικαστικό σύστημα”, ήταν το σχόλιο του ποδοσφαιριστή στον λογαριασμό του στο Instagram, μέσω του οποίου έκανε γνωστό ότι οι νομικοί εκπρόσωποί του θα ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ο Ράφα Μιρ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διακοπές και αναμένει την επιστροφή του στη Σεβίλλη, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027. Ο Ισπανός φορ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Έλτσε και βοήθησε την ομάδα να παραμείνει στη La Liga, πετυχαίνοντας 8 γκολ σε 27 συμμετοχές. Η Έλτσε, ωστόσο, δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που είχε για την απόκτησή του.