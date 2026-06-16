Ράφα Μιρ: Κρίθηκε ένοχος για βιασμό ο πρώην παίκτης της Βαλένθια – Καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8,5 ετών

Ο ποδοσφαιριστής Ράφα Μιρ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8,5 ετών από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθιας για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, έπειτα από περιστατικό την 1η Σεπτεμβρίου 2024, όταν αγωνιζόταν στη Βαλένθια. Ένας φίλος του, ο Πάμπλο Χάρα, καταδικάστηκε επίσης σε φυλάκιση 2,5 ετών για το ίδιο περιστατικό, ενώ ο Μιρ δηλώνει αθώος και θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

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Αθλητισμός

Mir Sexual Assault Soccer
(AP Photo/Darko Bandic, File)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ράφα Μιρ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθιας, καταδικάζοντας τον σε φυλάκιση 8,5 ετών για περιστατικό του Σεπτεμβρίου 2024.
  • Ο Μιρ δήλωσε αθώος υποστηρίζοντας συναινετική πράξη, αλλά το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό του και τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση 64.000 ευρώ στο θύμα.
  • Ο ποδοσφαιριστής δήλωσε ότι «Διαφωνώ με την ποινή και θα ασκήσουμε έφεση τις επόμενες ημέρες», γνωστοποιώντας ότι οι νομικοί του εκπρόσωποι θα προσφύγουν κατά της απόφασης.

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Ο Ράφα Μιρ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθιας. Το δικαστήριο καταδίκασε τον 28χρονο Ισπανό επιθετικό σε φυλάκιση 8,5 ετών για περιστατικό που σημειώθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο ποδοσφαιριστής αγωνιζόταν στη Βαλένθια ως δανεικός από τη Σεβίλλη.

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Ο Ράφα Μιρ και ένας φίλος του, ο Πάμπλο Χάρα, φέρεται να γνώρισαν δύο γυναίκες σε νυχτερινό κέντρο. Στη συνέχεια, οι δύο γυναίκες πήγαν μαζί τους στο σπίτι του ποδοσφαιριστή. Ο Πάμπλο Χάρα κάθισε επίσης στο εδώλιο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2,5 ετών.

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Οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν. Οι Αρχές συνέλαβαν τον Μιρ την επόμενη ημέρα και τον κράτησαν για δύο ημέρες, πριν αφεθεί ελεύθερος. Η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2026, με τον νυν παίκτη της Έλτσε να δηλώνει αθώος και να υποστηρίζει ότι υπήρξε συναινετική σεξουαλική πράξη. Το δικαστήριο δεν αποδέχθηκε τον ισχυρισμό του και τον υποχρέωσε να καταβάλει αποζημίωση ύψους 64.000 ευρώ στο θύμα.

“Διαφωνώ με την ποινή και θα ασκήσουμε έφεση τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζω να εμπιστεύομαι το δικαστικό σύστημα”, ήταν το σχόλιο του ποδοσφαιριστή στον λογαριασμό του στο Instagram, μέσω του οποίου έκανε γνωστό ότι οι νομικοί εκπρόσωποί του θα ασκήσουν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Ο Ράφα Μιρ βρίσκεται αυτή την περίοδο σε διακοπές και αναμένει την επιστροφή του στη Σεβίλλη, με την οποία έχει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2027. Ο Ισπανός φορ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν ως δανεικός στην Έλτσε και βοήθησε την ομάδα να παραμείνει στη La Liga, πετυχαίνοντας 8 γκολ σε 27 συμμετοχές. Η Έλτσε, ωστόσο, δεν ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς που είχε για την απόκτησή του.

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