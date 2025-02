Qatar Open: Στον 2ο γύρο η Σάκκαρη και τώρα… Σβιάτεκ

Η Μαρία Σάκκαρη προκρίθηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά της Ντόχα, καθώς η αντίπαλός της, η Ρουμάνα Ελενα Γκαμπριέλα Ρούσε (Νο 51 στον κόσμο), εγκατέλειψε τον μεταξύ τους αγώνα στο τρίτο σετ, λόγω ενοχλήσεων στη μέση.

Η Ελληνίδα τενίστρια έχασε το πρώτο σετ 6-4, πήρε το δεύτερο με 6-3 και στο τρίτο και αποφασιστικό ήταν μπροστά με 4-0, όταν η 27χρονη Ρούσε αποσύρθηκε, αφού λίγο νωρίτερα είχε πάρει ιατρικό τάιμ-άουτ και είχε πάει στα αποδυτήρια.

Η συνέχεια για την Σάκκαρη στη Ντόχα θα είναι σαφώς πιο δύσκολη, καθώς επόμενη αντίπαλός της θα είναι η Πολωνή Ιγκα Σβιάτεκ, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη και νικήτρια του “Qatar Open” τα δύο προηγούμενα χρόνια.

Maria Sakkari is through to the next round as Ruse retires due to injury.

Final Score: 4-6, 6-3, 4-0 RET.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/Ety9xAAIuo

