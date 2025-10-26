Πορτογαλία: Με… σπασμένα φρένα ο Βαγγέλης Παυλίδης σημείωσε «χατ – τρικ» εναντίον της Αρούκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης δείχνει να είναι ασταμάτητος και φέτος με την Μπενφίκα και κόντρα στην Αρούκα πέτυχε ακόμη τρία γκολ για την ομάδα του, χαρίζοντάς της μία εύκολη νίκη με 5-0 στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Σκοράροντας με δύο πέναλτι στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Βαγγέλης Παυλίδης «καθάρισε» από νωρίς το ματς της Μπενφίκα με την Αρούκα, για να βάλει στη συνέχεια και τέταρτο γκολ για την ομάδα του και τρίτο προσωπικό, με ωραία ενέργεια και άψογο τελείωμα στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός πέτυχε έτσι το τρίτο χατ-τρικ με τη φανέλα των «αετών» της Λισαβόνας και έφθασε φέτος τα 12 γκολ σε 18 αγώνες με την πορτογαλική ομάδα.

Το τρίτο γκολ της Μπενφίκα πέτυχε ο Οταμέντι, ενώ το… κερασάκι έβαλε ο Ιβάνοβιτς, με το τρίτο πέναλτι της ομάδας του στο ματς.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι και η Πορτογαλική λίγκα στον επίσημο λογαριασμό της στο Χ «ανέβασε» φωτογραφία του Παυλίδη με λεζάντα «Χατ Τρικ».