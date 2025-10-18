Μπενφίκα: Ο Βαγγέλης Παυλίδης οδήγησε τους «αετούς» στους «32» του κυπέλλου Πορτογαλλίας – ΒΙΝΤΕΟ

Μπενφίκα: Ο Βαγγέλης Παυλίδης οδήγησε τους «αετούς» στους «32» του κυπέλλου Πορτογαλλίας – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μπενφίκα πήρε την πρόκριση για τον 4ο γύρο του Κυπέλλου Πορτογαλίας, επικρατώντας με 2-0 της Τσάβες, χάρη στα δύο τέρματα του Βαγγέλη Παυλίδη, που αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, που ξεκίνησε βασικός, άνοιξε το σκορ στο 8ο λεπτό με μια εντυπωσιακή ατομική ενέργεια και δυνατό σουτ εκτός περιοχής, δίνοντας προβάδισμα στους «Αετούς». Στο 79ο λεπτό, με νέο εξαιρετικό μακρινό σουτ, χαμηλό αυτή τη φορά, έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα, «κλειδώνοντας» τη νίκη και την πρόκριση για την ομάδα του.

Με αυτά τα δύο γκολ, ο 26χρονος φορ έφτασε τα εννέα τέρματα σε 16 εμφανίσεις τη φετινή σεζόν.

