Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

κοινωνία

Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Αρχαιολογίας
  • Διεθνής Ημέρα Γραβάτας
  • Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα
  • Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης
  • Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Γεγονότα

  • 1776: Θαμώνας ενός μπαρ της Νέας Υόρκης παραγγέλνει το πρώτο κοκτέιλ («ουρά του κόκορα»), που είναι διακοσμημένο με ουρά πτηνού.
  • 1851: Εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ», με τίτλο «Η Φάλαινα».
  • 1860: Λήγει ο Β’ Πόλεμος του Οπίου, με την υπογραφή της Συνθήκης του Τιεντσίν εις βάρος της Κίνας. Οι Κινέζοι υποχρεώνονται να ανοίξουν τα λιμάνια τους, να νομιμοποιήσουν το εμπόριο του οπίου και να επιτρέπουν τη δράση των χριστιανών ιεραποστόλων.
  • 1912: Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης τορπιλίζει το τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ Μπουλέντ» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
  • 1979: Η Σουηδική Ακαδημία βραβεύει με το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.
  • 1981: «Το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, ο Λαός στην εξουσία». Ο Ανδρέας Παπανδρέου και το κόμμα του κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 48,06%, έναντι 35,86% της Νέας Δημοκρατίας και 10,93% του ΚΚΕ. Ταυτόχρονα διεξάγονται και οι πρώτες ευρωεκλογές, στις οποίες λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 40,12%, ΝΔ 31,34%, ΚΚΕ 12,84%, ΚΚΕ Εσωτερικού 5,29%, ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ. 4,25%, Κόμμα Προοδευτικών 1,95%, Λοιπά 4,21%.

Γεννήσεις

  • 1918: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990 – 1993, και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. (Θαν. 29/5/2017)
  • 1920: Μελίνα Μερκούρη, Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. (Θαν. 6/3/1994)
  • 1926: Τσακ Μπέρι, Αμερικανός κιθαρίστας, από τους πιονιέρους του rock ’n’ roll. (Θαν. 18/3/2017)

Θάνατοι

  • 1871: Τσαρλς Μπάμπατζ, βρετανός μαθηματικός και μηχανικός, ο οποίος εφηύρε μία από τις πρώιμες αυτόματες αριθμομηχανές, που σήμερα θεωρείται ο πρόδρομος των ηλεκτρονικών υπολογιστών. (Γεν. 26/12/1791)
  • 1931: Τόμας Έντισον, Αμερικανός επιχειρηματίας και εφευρέτης, με 1.093 πατέντες στο ενεργητικό του. Μεταξύ άλλων, ανακάλυψε τον ηλεκτρικό λαμπτήρα, το γραμμόφωνο και τον τηλέγραφο. (Γεν. 11/2/1847)
  • 1955: Χοσέ Ορτέγα ι Γκάσετ, Ισπανός φιλόσοφος, συγγραφέας του έργου «Η επανάσταση των μαζών» (1930), στο οποίο επισημαίνει τις καθοριστικές κοινωνικές αλλαγές που συνεπάγεται η είσοδος του μαζάνθρωπου και της μαζικής κουλτούρας στην ανθρώ­πινη ιστορία. (Γεν. 9/5/1883)

04:10 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

«Φως στο Τούνελ»: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας υπουργού στο Κολωνάκι – Η περίεργη οσμή και τα εύφλεκτα υλικά στην ντουλάπα

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε το βράδυ της Παρασκευής, για τη...
03:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ελένη Παπαδοπούλου: Η παρέμβαση του γιου της στο «Φως στο Τούνελ» και η αποκάλυψη για τα εύφλεκτα υλικά στην ντουλάπα

Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις ήρθαν στο φως μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» για τον θά...
02:40 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

«Φως στο Τούνελ»: «Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» – Τι λέει ο γιος της χήρας του υπουργού για τον θάνατό της

Ο γιος της 87χρονης Ελένης Παπαδοπούλου, της γυναίκας που βρήκε φρικτό θάνατο όταν ξέσπασε φωτ...
01:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

«Φως στο Τούνελ»: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού στο σπίτι της στο Κολωνάκι – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση

Ένα νέο θρίλερ ξεδιπλώθηκε στην πρεμιέρα της 31ης σεζόν της εκπομπής «Φως στο Τούνελ». Τον Ιαν...
