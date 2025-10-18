Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Αρχαιολογίας

Διεθνής Ημέρα Γραβάτας

Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα

Παγκόσμια Ημέρα Εμμηνόπαυσης

Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων

Γεγονότα

1776: Θαμώνας ενός μπαρ της Νέας Υόρκης παραγγέλνει το πρώτο κοκτέιλ («ουρά του κόκορα»), που είναι διακοσμημένο με ουρά πτηνού.

Εκδίδεται για πρώτη φορά το μυθιστόρημα του Χέρμαν Μέλβιλ «Μόμπι Ντικ», με τίτλο «Η Φάλαινα». 1860: Λήγει ο Β’ Πόλεμος του Οπίου, με την υπογραφή της Συνθήκης του Τιεντσίν εις βάρος της Κίνας. Οι Κινέζοι υποχρεώνονται να ανοίξουν τα λιμάνια τους, να νομιμοποιήσουν το εμπόριο του οπίου και να επιτρέπουν τη δράση των χριστιανών ιεραποστόλων.

Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης τορπιλίζει το τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ Μπουλέντ» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

1979: Η Σουηδική Ακαδημία βραβεύει με το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον ποιητή Οδυσσέα Ελύτη.

Γεννήσεις

1918: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά, που διετέλεσε πρωθυπουργός την περίοδο 1990 – 1993, και επίτιμος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. (Θαν. 29/5/2017)

Μελίνα Μερκούρη, Ελληνίδα ηθοποιός και πολιτικός. (Θαν. 6/3/1994)

1926: Τσακ Μπέρι, Αμερικανός κιθαρίστας, από τους πιονιέρους του rock 'n' roll. (Θαν. 18/3/2017)

Θάνατοι