Παυλίδης: «Σαρώνει» με τα γκολ του στην Primeira Liga και είναι 11ος σκόρερ στην Ευρώπη – Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»

Σύνοψη από το

  • Ο Βαγγέλης Παυλίδης, με το χατ-τρικ που σημείωσε στη νίκη της Μπενφίκα επί της Εστορίλ, έφτασε τα 17 γκολ στην Primeira Liga και ανέβηκε στην 11η θέση της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι».
  • Με 25,5 βαθμούς, ο Παυλίδης βρίσκεται πλέον 11ος στην Ευρώπη, πίσω από ονόματα όπως οι Χάρι Κέιν (38 βαθμοί) και Έρλινγκ Χάαλαντ (38 βαθμοί).
  • Η εντυπωσιακή του πορεία τον φέρνει κοντά στο «Χρυσό Παπούτσι», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παυλίδης: «Σαρώνει» με τα γκολ του στην Primeira Liga και είναι 11ος σκόρερ στην Ευρώπη – Στον δρόμο για το «Χρυσό Παπούτσι»
Φωτογραφία: AP

Ο Βαγγέλης Παυλίδης, με το χατ-τρικ που σημείωσε (3/1) στη νίκη (3-1) της Μπενφίκα επί της Εστορίλ , έφτασε τα 17 γκολ στην Primeira Liga (ανέκτησε την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ) και τους 25,5 βαθμούς και ανέβηκε από 19η στην 11η θέση της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 38ος.

Χάρι Κέιν (Μπάγερν/σε διακοπή η Bundesliga) και Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι),έχουν από 19 γκολ και 38 βαθμούς, ενώ τη λίστα ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (είναι τραυματίας) με 18 γκολ και 36 βαθμούς.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 13 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»

1. Χάρι Κέιν Μπάγερν 38 (19 γκολ Χ 2)

-. Έρλινγκ Χάαλαντ Μάντσεστερ Σίτι 38 (19 γκολ Χ 2)

3. Κιλιάν Μπαπέ Ρεάλ Μαδρίτης 36 (18 γκολ Χ 2)

4. Ντάρκο Λέμαγιτς RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Ιγκόρ Τιάγκο Μπρέντιφορντ 28 (28 γκολ Χ 1)

6. Αγιάσε Ουεντά Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)

10. Κλάεμιντ Όλσεν Ρούναβικ 26 (26 γκολ Χ 1)

11. Βαγγέλης Παυλίδης Μπενφίκα 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Κάσπερ Χεγκ Μπόντο/Γκλιμτ 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

-. Ναχίρ Μπεσάρα Χάμπαρμπι 25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΝ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και αστικών λυμάτων

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:05 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Γκερσόν Γιαμπουσελέ: Έβαλε… φρένο στις φήμες περί επιστροφής του στην Ευρώπη – «Θέλω να κλείσω τουλάχιστον πενταετία στο NBA»

Το όνομα του Γκέρσον Γιαμπουσέλε ήρθε ξανά στο προσκήνιο των μετεγγραφικών σεναρίων, κυρίως λό...
01:50 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Τι ισχύει με Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Τεράστια κινητικότητα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού AKTOR, καθ...
21:36 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Κύπελλο Ελλάδας: Τέσσερα «εισιτήρια» στον δρόμο προς τα προημιτελικά

Μετά το Super Cup που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο (3/1) στο Παγκρήτιο ανάμεσα στον Ολυμπιακό...
20:27 , Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026

Παίκτης της ΑΕΚ ο Μπαρναμπάς Βάργκα – Την Τρίτη η επίσημη ανακοίνωση

Παίκτης της ΑΕΚ θεωρείται από σήμερα ο Μπαρναμπάς Βάργκα και το μόνο που απομένει για την ορισ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι