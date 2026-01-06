Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι για 48 ώρες – Σε ποιες περιοχές θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Κακοκαιρία Adel καιρός βροχή

Το Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε τη Δευτέρα 05-01-26 12:00 τοπική, επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα Τρίτη (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Τρίτη (06-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Αύριο Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Την Πέμπτη (08-01-26) τα φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν και τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, έχοντας πρόσκαιρο χαρακτήρα. Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.oldportal.emy.gr). Η επικαιροποίηση του παρόντος εκτάκτου δελτίου θα γίνει σε 24 ώρες. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς να διακόψετε τα αντικαταθλιπτικά χωρίς παρενέργειες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Το μέγεθος του κεφαλιού μπορεί να αποκαλύψει τον κίνδυνο για άνοια – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Χρηματοδοτήσεις από το ΥΠΕΝ για έργα διαχείρισης αποβλήτων και αστικών λυμάτων

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 10.000 ανέργους- Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:19 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα η τελετή αγιασμού των υδάτων στο λιμάνι – Τον σταυρό έπιασε ένας 23χρονος

Με λαμπρότητα και παρουσία πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε το πρωί η τελετή καθαγιασμού των υδ...
12:43 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σέρρες: 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του

Ένας 17χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του στις Σέρρες. Οι συνθήκες θανάτου ...
12:10 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Θεοφάνια: Εορτάστηκαν με λαμπρότητα και κατάνυξη σε Αθήνα και Πειραιά – Δείτε φωτογραφίες από τον Αγιασμό των Υδάτων και τη ρίψη του Τίμιου Σταυρού

Με κατάνυξη εορτάζονται σήμερα τα Θεοφάνια σε ολόκληρη τη χώρα, με τον Αγιασμό των Υδάτων να τ...
11:47 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από τη «χρυσή» ληστεία στο κοσμηματοπωλείο με λεία 580.000 ευρώ – Πώς έδρασαν οι δύο «Ροζ Πάνθηρες»

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως το enikos.gr από τη μεγάλη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο εντός ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι