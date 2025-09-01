ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο από την Φιορεντίνα

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΠΑΟΚ, Αλεσάντρο Μπιάνκο

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αλεσάντρο Μπιάνκο από την Φιορεντίνα, με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς. Ο Ιταλός μέσος θα φοράει την φανέλα με τον αριθμό 22. Γίνεται, έτσι, ο δεύτερος Ιταλός που αποκτούν οι «ασπρόμαυροι» σε διάστημα λίγων ωρών, έπειτα από εκείνη του Αλεσάντρο Βολιάκο.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο γεννήθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο της Ιταλίας. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από την ακαδημία της Ορμπασάνο Γκαμπέτο και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής των Τορίνο και Τσισόλα, πριν ενταχθεί στη Φιορεντίνα το 2018.

Από τη σεζόν 2021‑22 έως και το 2024‑25 κατέγραψε 16 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Φιορεντίνα, πριν και ανάμεσα στους δανεισμούς του σε Ρετζιάνα και Μόντσα.

Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε δανεικός στη Ρετζιάνα, όπου πραγματοποίησε μια γεμάτη σεζόν στη Serie B με 37 συμμετοχές, 2 γκολ και 2 ασίστ. Ακολούθησε ο δανεισμός του στη Μόντσα για τη σεζόν 2024‑25, με την οποία κατέγραψε 35 συμμετοχές και 1 γκολ.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Ιταλίας από την U18 έως και την U21, φτάνοντας τις 13 συμμετοχές και σημειώνοντας 1 γκολ.

Παράλληλα, από το ιατρικό επιτελείο του ΠΑΟΚ έγινε γνωστό πως ο Μαντί Καμαρά, που υπέστη οστικό οίδημα, θα κάνει πρόγραμμα αποφόρτισης και θεραπείας τις επόμενες ημέρες και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί στη συνέχεια. Ο μέσος από τη Γουινέα έγινε αναγκαστική αλλαγή στο χθεσινό (31/8) παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο και δε θα ενσωματωθεί στην αποστολή του ομοσπονδιακού συγκροτήματος της πατρίδας του.

 

