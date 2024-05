Παναθηναϊκός: Βγήκαν στους δρόμους οι φίλοι του «τριφυλλιού» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε κόντρα στη Ρεάλ, πήρε μια επική νίκη, κατέκτησε για 7η φορά τη Euroleague και οι «πράσινοι«» φίλαθλοι σε κάθε γωνιά της χώρας πανηγυρίζουν για τον μοναδικό θρίαμβο!

Δευτερόλεπτα μετά το τέλος του μεγάλου τελικού, το τεράστιο γλέντι των οπαδών του Παναθηναϊκού ξεκίνησε, με χιλιάδες οπαδούς των «πρασίνων» να βγαίνουν στους δρόμους σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.

Οι δρόμοι της Αθήνας έχουν «παραδοθεί» εξ αρχής στα χρώματα του πρασίνου με τους πανηγυρισμούς να έχουν μεταφερθεί και πέρα από την Αλεξάνδρας.

Στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας η εικόνα είναι μαγική με τους φιλάθλους να έχουν κατακλύσει την Αλεξάνδρας και την ίδια ώρα πανηγυρισμοί καταγράφονται σε Σύνταγμα και Ομόνοια.

