Παναθηναϊκός: Προχωράει του Αντίνο, σε… δεύτερο πλάνο του Άλεξ Κραλ – «Πάγωσε» του Λόπεθ για τον αριστερό μπακ

Σύνοψη από το

  • Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό φέρεται να προχωράει, με τις διαπραγματεύσεις να αφορούν ένα ποσό που συνολικά θα φτάσει τα 7 εκατ. ευρώ, παρά τις αρχικές αναφορές για 10 εκατ.
  • Για τη θέση του κεντρικού μέσου, η περίπτωση του Άλεξ Κραλ έχει περάσει σε «δεύτερο πλάνο», καθώς οι «πράσινοι» εξετάζουν άλλον έναν στόχο, ο οποίος είναι πολύ πιο καθαρό «8άρι».
  • Η υπόθεση του αριστερού μπακ Χάβι Λόπεθ έχει «παγώσει», καθώς ο Παναθηναϊκός επιθυμεί δανεισμό, ενώ η Σοσιεδάδ ζητάει απευθείας πώληση για ποσό λίγο κάτω από 3 εκατ. ευρώ.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Αρκετά ΜΜΕ της Αργεντινής, όπως η Ole, επέμεναν και το βράδυ της Τρίτης (13/1) πως η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να θεωρείται πια… δεδομένη, επαναλαμβάνοντας πως η τελική συμφωνία θα φτάσει τα 10 εκατ. ευρώ προς τη Γοδόι Κρουζ για το 75% των δικαιωμάτων του 20χρονου εξτρέμ.

Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η πραγματική πρόταση για τον Αντίνο

Τα συγκεκριμένα ποσά πάντως, δεν επιβεβαιώνονται σε καμία περίπτωση απ’ το περιβάλλον των «πράσινων», που επισημαίνουν πως η πλευρά των Αργεντινών έχει «φουσκώσει» τα ποσά για δικούς της λόγους, με τις πληροφορίες να επισημαίνουν πως η όλη διαπραγμάτευση (που όντως έχει αρχίσει να δρομολογείται πολύ πιο θετικά για τους «πράσινους») αφορά ένα ποσό που συνολικά θα φτάσει τα 7 εκατ. ευρώ.

Πλην της υπόθεσης του Αντίνο, ο Παναθηναϊκός ασχολείται και με την απόκτηση κεντρικού μέσου και αριστερού μπακ. Για την πρώτη θέση η περίπτωση του Άλεξ Κραλ έχει όντως εξεταστεί κι έχουν γίνει συζητήσεις με την Ουνιόν Βερολίνου, όμως για την ώρα έχει περάσει σε… δεύτερο πλάνο.

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0: «Ποδαρικό» στο 2026 με… τριάρα

Αφενός διότι οι «πράσινοι» δεν είναι απόλυτα σίγουροι πως καλύπτει ο διεθνής Τσέχος μέσος όλα όσα ψάχνουν για τον άξονα της μεσαίας γραμμής κι αφετέρου, διότι είναι σε συζητήσεις και με άλλον έναν στόχο, ο οποίος είναι πολύ πιο καθαρό «8άρι».

Σε ότι αφορά τώρα τον αριστερό μπακ, ο Χάβι Λόπεθ της Σοσιεδάδ ήταν για αρκετό διάστημα στις βασικές επιλογές των «πράσινων» κι ο παίκτης που είχε προκριθεί απ’ τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.

Παναθηναϊκός: Ανακοίνωσε την πώληση του Τετέ στο ημίχρονο του αγώνα με τον Πανσερραϊκό

Το όλο θέμα όμως, για την ώρα έχει «παγώσει» για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο: Οι «πράσινοι» θα προτιμούσαν ο Λόπεθ να αποκτηθεί σε πρώτη φάση ως δανεικός, για να τον «τσεκάρουν» ως το φινάλε της σεζόν και να αποφασίσουν, εάν θα προχωρούσαν σε μόνιμη μεταγραφή του με μία οψιόν αγοράς.

Η Σοσιεδάδ, ωστόσο, επιθυμεί σ’ αυτή τη φάση μόνο απευθείας πώληση για ένα ποσό λίγο κάτω απ’ τα 3 εκατ. ευρώ για τον 23χρονο μπακ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Οβιέδο, έχοντας καταγράψει 9 συμμετοχές σε LaLiga και Copa del Rey, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να κοιτάζει πλέον (και) άλλες περιπτώσεις…

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

01:53 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

01:08 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

21:15 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

21:05 , Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026

