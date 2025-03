Παναθηναϊκός: Παράπονα του Εργκίν Αταμάν για την διαιτησία του ντέρμπι: «Φοβήθηκαν να σφυρίξουν, χάσαμε για μια κατοχή και έπρεπε να είχαμε δύο περισσότερες»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, ο προπονητής των «πράσινων» Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις για τη διαιτησία του αγώνα, τονίζοντας πως αυτό που μετρά στο τέλος της σεζόν είναι ποιος θα σηκώσει τον τίτλο και όχι τα αποτελέσματα της κανονικής περιόδου.

Ο Τούρκος τεχνικός στάθηκε αρχικά στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας του, επισημαίνοντας τα λάθη στην έναρξη του ματς, αλλά και την επιστροφή του Παναθηναϊκού από το -19: «Ξεκινήσαμε το ματς με τραγική επίθεση, κρατήσαμε πολύ τη μπάλα με ντρίπλα, κάναμε λάθη και τους δώσαμε πόντους στον αιφνιδιασμό. Και χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο δεκάλεπτο. Στη συνέχεια παίξαμε κανονικό παιχνίδι, ακόμα και αν δεν παίξαμε καλό μπάσκετ απόψε. Ειδικά οι σκόρερ μας δεν βρήκαν τις κατοχές τους με τον Ναν και τον Γκραντ. Όμως κάθε λεπτό βελτιώναμε την άμυνά μας και επιστρέψαμε από το -19 και το τελευταίο σουτ για να κερδίσουμε. Θέλω να συγχαρώ τους παίκτες μου για τον χαρακτήρα που έδειξαν σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Που πήραν την ευκαιρία να έχουν την τελευταία κατοχή για τη νίκη. Το βάζεις κερδίζεις, αστοχείς χάνεις. Τα πάντα μπορεί να συμβούν. Αυτό το καταλαβαίνω».

Ωστόσο, ο Αταμάν δεν έκρυψε την έντονη δυσαρέσκειά του για τις διαιτητικές αποφάσεις, αναφέροντας συγκεκριμένες φάσεις που – όπως είπε – έκριναν τον αγώνα: «Αυτό που μου είναι δύσκολο να καταλάβω, εντάξει οι διαιτητές δίνουν τη δυνατότητα στον Ολυμπιακό να παίξει επιθετική και σκληρή άμυνα απέναντι στους σκόρερ μας. Εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί μέσα στην αντίπαλη έδρα. Όμως στο παιχνίδι που χάσαμε για μια κατοχή, πας και βλέπεις το Instant Replay και δεν βλέπεις ότι ήταν δική μας η κατοχή, το οποίο είδαν όλοι από την τηλεόραση, ότι ο ΜακΚίσικ άγγιξε την μπάλα. Στην Euroleague TV είπαν ότι η μπάλα έχει βγει από τον ΜακΚίσικ και τη δίνει στον Ολυμπιακό. Στην επόμενη κατοχή ο Φαλ σκόραρε με τέσσερα βήματα, ίσως και με πέντε και δεν δίνεις το σφύριγμα. Φοβάσαι να δώσεις το σφύριγμα. Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβω. Είναι τρεις πολύ καλοί και έμπειροι διαιτητές αλλά χάσαμε για μια κατοχή ενώ έπρεπε να πάρουμε εμείς δύο κατοχές. Στα σίγουρα. 100%».

Ο έμπειρος προπονητής αναφέρθηκε και στο κακό ξεκίνημα της ομάδας του εκτός έδρας, υπογραμμίζοντας την πίεση που δέχονται οι παίκτες του: «Ναι είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Πότε συμβαίνει αυτό; Όταν παίζουμε εκτός έδρας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή όταν παίζουμε εκτός έδρας υπάρχει διπλή και τριπλή επιθετικότητα από την αντίπαλη άμυνα, ειδικά στους σκόρερ μας και στον Κέντρικ Ναν. Μετά συνεχίζουν έτσι και προκαλείται εκνευρισμός. Σίγουρα είναι κάτι που πρέπει να δούμε, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να δουν και πώς σφυρίζουν σε τέτοιες ατμόσφαιρες».

Όσον αφορά τη χρήση ψηλού σχήματος στο τέλος του αγώνα, ο Αταμάν σημείωσε: «Κάθε ματς είναι διαφορετική κατάσταση. Παίζει ρόλο η φόρμα των παικτών. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίκτες για τον χαρακτήρα που έδειξαν σε αυτήν την ατμόσφαιρα. Και που πήγαν το ματς στην τελευταία κατοχή, παρά τα σφυρίγματα που ανέφερα νωρίτερα».

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει τη συνεισφορά του Λορέντζο Μπράουν, τονίζοντας: «Είναι σημαντική η εμφάνιση του Λορέντζο Μπράουν. Σταμάτησαν τον Κέντρικ Ναν και το δεύτερο rotation τα πήγε καλύτερα. Οι παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο πρόσφεραν πολλά και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Από την άλλη ο χαρακτήρας της ομάδας είναι πάντα ίδιος. Έχουμε άλλα πέντε παιχνίδια και θέλουμε να κερδίσουμε τα τέσσερα ώστε να εξασφαλίσουμε την παρουσία μας στην τετράδα. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Δεν παίξαμε καλό μπάσκετ, αλλά δείξαμε τον χαρακτήρα μας σε αυτήν την ατμόσφαιρα».

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να συναντήσει ξανά τον Ολυμπιακό στο Final Four, σχολίασε: «Ευτυχώς δεν θα βρεθούμε αντίπαλοι στα playoffs. Μόνο στο πρωτάθλημα. Για το Final Four, θέλω να πω ότι τα playoffs θα είναι πολύ επικίνδυνα για όλες τις ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εξασφαλίσει τα playoffs και μια θέση στην τετράδα. Μόνο ο Ολυμπιακός εξασφάλισε τα playoffs. Πρώτος στόχος να πάμε στα playoffs, μετά να πάρουμε την πρόκριση στο Final Four και μετά θα δούμε αν θα αντιμετωπίσει η μία ομάδα την άλλη. Πέρυσι δεν αντιμετώπισε ο ένας τον άλλον και πήραμε το τρόπαιο».

Όταν ρωτήθηκε για το νικηφόρο σερί του Ολυμπιακού, ο Αταμάν ήταν ξεκάθαρος: «Δεν με νοιάζει το αποτέλεσμα της κανονικής περιόδου. Υπάρχει μόνο μια πραγματικότητα. Πέρυσι κερδίσαμε την Euroleague και το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο τέλος της σεζόν θα δούμε ποιος θα κερδίσει τον τίτλο. Μπορεί κάποια άλλη ομάδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη νίκη, αλλά για εμένα το μόνο αποτέλεσμα θα είναι στο τέλος της σεζόν. Είμαι πολύ ικανοποιημένος μετά από απόψε, σε αυτή την έδρα με αυτά τα σφυρίγματα χάσαμε τον αγώνα με χαμένο σουτ στο τέλος. Η ιστορία του μπάσκετ θα γράψει μόνο τους πρωταθλητές. Όχι τα παιχνίδια. Χάνεις και κερδίζεις παιχνίδια. Η ιστορία θα γράψει μόνο τους πρωταθλητές. Αυτή είναι η δική μου πραγματικότητα».