Παναθηναϊκός: Πάει Άμπου Ντάμπι και «βλέπει« το 8ο – Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί, η selfie του Σλούκα και το μπουγέλο στον Αταμάν

Έπειτα από έναν αγώνα – θρίλερ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Εφές με 75-67 στο «καμίνι» του ΟΑΚΑ και πήρε το εισιτήριο για το final 4 του Άμπου Ντάμπι, όπου θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης που κατέκτησε πέρυσι.

Με το τέλος της αναμέτρησης, οι παίκτες έγιναν ένα… κουβάρι πανηγυρίζοντας μαζί με τον κόσμο που κατέκλυσε το κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τη μεγάλη πρόκριση. Άπαντες ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, με τον απόλυτο πρωταγωνιστή Τσέντι Όσμαν (28 πόντοι, 8 ριμπάουντ) να αναλαμβάνει ρόλο οργανωτή της εξέδρας, τον Ματίας Λεσόρ, όπως πάντα, να χαίρεται με τους συμπαίκτες του και τους παίκτες του Παναθηναϊκού να βγάζουν πανηγυρικές φωτογραφίες στα αποδυτήρια.

Η πιο ξεχωριστή στιγμή που εκτυλίχθηκε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού δεν ήταν άλλη από το… μπουγέλωμα που επεφύλασσαν οι παίκτες του Επτάστερου στον προπονητή τους Εργκίν Αταμάν. Ο Τούρκος προπονητής, που πριν από μερικές εβδομάδες δήλωνε προβληματισμένος από την εικόνα της ομάδας του και καθόλου σίγουρος για την τελική επικράτηση του Παναθηναϊκού στη σειρά με την Αναντολού Εφές, δέχτηκε υγρό «πυρ» από τους παίκτες του όπως επιβάλλει η περίσταση.

Μια ακόμη ξεχωριστή στιγμή που εκτυλίχθηκε στα πράσινα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ ήταν και η selfie φωτογραφία που έβγαλε ο Σλούκας με… όλη την ομάδα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού που έδειξε τον δρόμο για τη νίκη και την πρόκριση εντός του παρκέ, συγκέντρωσε τους συμπαίκτες του και έβγαλαν μια φωτογραφία που όλοι στο «πράσινο» στρατόπεδο ελπίζουν να τους φέρει γούρι.

Παίκτες, τεχνικό τιμ αλλά και το υπόλοιπο σταφ του Παναθηναϊκού έγιναν μια… αγκαλιά και γιόρτασαν την πρόκριση της ομάδας, ενώ μια ιδιαίτερη στιγμή ήρθε από τον Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού του πήρε το κινητό και αποτύπωσε τη χαρά όλων με μία ομαδική selfie.

The selfie 🤳

The reigning CHAMPS are heading to #F4GLORY #HELLOMOTO I @MotorolaGR pic.twitter.com/ytsNYU8IpJ

