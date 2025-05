Υεμένη: Ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Σανάα μετά την επιδρομή του Ισραήλ

Όλες οι πτήσεις προς και από το διεθνές αεροδρόμιο στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης, ανεστάλησαν μέχρι νεοτέρας, εξαιτίας των εκτεταμένων καταστροφών που υπέστη η εγκατάσταση κατά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο γενικός διευθυντής του αερολιμένα μέσω X.

— Elly 🎗️Israel Hamas War Updates (@elly_bar) May 6, 2025