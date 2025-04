Παναθηναϊκός: Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρέδωσε το βραβείο του MVP της Euroleague στον Κέντρικ Ναν – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υπό τις ιαχές «MVP, MVP, MVP», παρέδωσε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της κανονικής περιόδου της Euroleague στον Κέντρικ Ναν.

Την παραμονή του πρώτου αγώνα των playoffs της διοργάνωσης με την Αναντολού Εφές (22/4, 21:30), ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού», Κέντρικ Ναν, αναδείχθηκε MVP της regular season αφήνοντας πίσω του, τους Σάσα Βεζένκοβ και Τι Τζέι Σορτς (Παρί).

Ο ισχυρός άντρας των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας βρέθηκε τη Δευτέρα του Πάσχα (21/4) στο ΟΑΚΑ, συνοδευόμενος από τον γιο του, Παύλο, για να παραδώσει στον 29χρονο σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη. Οι συμπαίκτες του όπως ήταν αναμενόμενο τον αποθέωσαν.

