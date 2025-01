Παναθηναϊκός: Κλείνει στους Πράσινους ο Μεϊτέ σύμφωνα με την Record

Την ώρα που στον Παναθηναϊκό έχουν ανεβάσει «στροφές» για την απόκτηση επιθετικού μέσα στην εβδομάδα (με τον διεθνή Πολωνό, Κάρολ Σφιντέρσκι να παραμένει σε πρώτο πλάνο), τα πορτογαλικά ΜΜΕ αναφέρουν πως οι «πράσινοι» κινούνται και για την απόκτηση του Σουαλιό Μεϊτέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Record», ο Γαλλο-ιβοριανός μέσος είναι κοντά στη μετακόμισή του στον Παναθηναϊκό. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι δύο ομάδες είναι κοντά σε συμφωνία για την παραχώρηση του 30χρονου με μορφή δανεισμού ως το καλοκαίρι κι οψιόν αγοράς.

Ο Μεϊτέ, ένας απ’ τους πιο κομβικούς παίκτες στην περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος απ’ τον ΠΑΟΚ, παρέμεινε στην Μπενφίκα το καλοκαίρι, αλλά δεν έχει αγωνιστεί ακόμη σε κάποιο παιχνίδι στα πόδια του, διότι δεν βρίσκεται στα βασικά πλάνα της ομάδας.

Δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπενφίκα έως το καλοκαίρι του 2026 και οι ετήσιες αποδοχές του υπολογίζονται στα 2 εκατ. ευρώ.

🚨 Meïté está a caminho do Panathinaikos de Rui Vitória por empréstimo do Benfica com opção de compra, revela @Record_Portugal pic.twitter.com/oIgKKq15w2

— Cabine Desportiva (@CabineSport) January 20, 2025