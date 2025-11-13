Παναθηναϊκός: Έστειλε μήνυμα στήριξης στον Κίναν Έβανς μετά τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του

Δεν πρόλαβε να χαρεί την επιστροφή του στα παρκέ της Euroleague, ύστερα από ενάμιση χρόνο απουσίας, και ο Κίναν Έβανς υπέστη νέο τραυματισμό, προκαλώντας σοκ στον κόσμο του μπάσκετ. Ο Αμερικανός γκαρντ, που είχε δουλέψει σκληρά για να επιστρέψει στη δράση, είδε την ατυχία να του χτυπά ξανά την πόρτα, την ώρα που προσπαθούσε να ξαναβρεί τον ρυθμό του.

Από την πρώτη στιγμή, ομάδες και αθλητές της Euroleague εξέφρασαν τη στήριξή τους στον άτυχο παίκτη. Με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλαν ευχές και μηνύματα συμπαράστασης στον Έβανς, αναγνωρίζοντας τη δύναμη ψυχής που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια.

Ανάμεσα σε όσους έσπευσαν να του ευχηθούν ήταν και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μέσω ανάρτησης στο X (πρώην Twitter) ευχήθηκε στον ερυθρόλευκο άσο ταχεία ανάρρωση.