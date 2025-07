Παναθηναϊκός: Επίσημα «πράσινος» ο Νίκος Ρογκαβόπουλος

Παίκτης του Παναθηναϊκού και με τη… βούλα είναι από σήμερα ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, με την «πράσινη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο 24χρονος διεθνής επιστρέφει στην πατρίδα του μετά από τρία χρόνια θητείας σε Τουρκία και Ισπανία, όπου φόρεσε τη φανέλα των Μερκεζεφέντι και Μπασκόνια, αντίστοιχα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αποτελέσει την τέταρτη ομάδα της καριέρας του εντός των συνόρων μετά τον ΑΣΕ Δούκα, την ΑΕΚ και τον Προμηθέα Πατρών.

Τη περυσινή αγωνιστική περίοδο, είχε μέσο όρο 9,7 πόντους (52.7% στο δίποντο, 43.5% στο τρίποντο, 81.1% στις βολές), 3,9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 19 λεπτά συμμετοχής σε 33 αναμετρήσεις στη Euroleague.

𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝑵𝒊𝒌𝒐𝒔 𝑹𝒐𝒈𝒌𝒂𝒗𝒐𝒑𝒐𝒖𝒍𝒐𝒔 ☘️

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

_________________________________________

Panathinaikos BC AKTOR is pleased to announce the signing of Nikos… pic.twitter.com/cRmhWdQIYh

— Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 27, 2025