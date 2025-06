Παναθηναϊκός: Ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Αντουάν Μακουμπού, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Στο μεταγραφικό στόχαστρο του Παναθηναϊκού φέρεται να έχει μπει ο Αντουάν Μακουμπού, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος Fabrizio Romano μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο «X».

Όπως αναφέρει ο Ρομάνο, οι «πράσινοι» έχουν εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για τον 26χρονο μέσο της Κάλιαρι, έχοντας πραγματοποιήσει ήδη την πρώτη τους επαφή με την ιταλική ομάδα για την απόκτησή του. Το ενδιαφέρον αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας του συλλόγου να ενισχύσει τη μεσαία του γραμμή ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

🚨 Turkish side Samsunspor have opened talks to sign Cagliari midfielder Antoine Makoumbou.

Schalke04 and Panathinaikos have also approached the player. pic.twitter.com/RWJWWlXGqC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2025