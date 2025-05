Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: Από το ΟΑΚΑ περνάει η πρόκριση για το Final Four

Με πίστη για την πρόκριση, ο Παναθηναϊκός δίνει την ύστατη μάχη για πρόκριση στο Final Four της Euroleague, το οποίο θα διεξαχθεί στο Άμπου Ντάμπι (23-25/5), απέναντι στην Αναντολού Εφές, στο ΟΑΚΑ, την Τρίτη (6/5, 21:45).

Στον 5ο και τελευταίο αγώνα των πλέι οφ με την τουρκική ομάδα, οι «πράσινοι» θα έχουν στο πλευρό τους… τον έκτο παίκτη, το φανατικό φίλαθλο κοινό τους που έκανε sold out στα εισιτήρια. Μέσα σε αυτή τη συγκλονιστική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν θα επιδιώξουν να κάνουν πρώτα το “back to back” σε προκρίσεις στο Final Four της διοργάνωσης… έχοντας πάντα στο… πίσω μέρος του μυαλού τους εφόσον σφραγίσουν το εισιτήριο για την καταληκτική φάση… και τους “back to back” τίτλους, μετά την κατάκτηση του τροπαίου της Euroleague, τον Μάιο του 2024 στο Βερολίνο!

GAME 5: ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ (6/5, 21:45)

Με τη σειρά να βρίσκεται στο 2-2, αφού ο Παναθηναϊκός μετά το δικό του 1-0 με 87-83 στον 1ο αγώνα των πλέι οφ, είδε την Αναντολού Εφές να περνά νικηφόρα από το ΟΑΚΑ με 79-76 στο Game 2. Οι «πράσινοι» πήγαν αποφασισμένοι για το “break” στην Κωνσταντινούπολη, μετά και την παρακίνηση από 12.000 φιλάθλους που έδωσαν το «παρών» στην ανοιχτή προπόνηση την Κυριακή, λίγες ημέρες πριν την αναχώρηση της αποστολής. Και πέτυχαν αυτό που ήθελαν! Έκαναν “break στο break” της ομάδας του Λούκα Μπάνκι στο 3ο ματς, με 81-77, προσπερνώντας με 2-1. Όμως, στο Game 4 στις λεπτομέρειες, η τουρκική ομάδα ισοφάρισε σε 2-2, επικρατώντας με 85-82… στέλνοντας τη σειρά σε 5η και τελευταία μάχη στην Αθήνα.

Υπό την τεχνική καθοδήγηση του Εργκίν Αταμάν, ο Πρωταθλητής Ευρώπης 2024, Παναθηναϊκός δεν έχει γνωρίσει ποτέ (!) δύο διαδοχικές ήττες μέσα στο ΟΑΚΑ. Και τη νύχτα της 6ης Μαϊου θέλει να δώσει συνέχεια σε αυτήν την παράδοση απέναντι στην “back to back” Πρωταθλήτρια Ευρώπης Αναντολού Εφές (2021 και 2022), με προπονητή της τότε τον νυν τεχνικό των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν. Ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε η Αναντολού Εφές κατάφεραν να πανηγυρίσουν τη νίκη σε δύο διαδοχικά ματς… ίσως στην πιο αμφίρροπη σειρά των φετινών πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός που τερμάτισε 3ος στην κανονική περίοδο με 22 νίκες – 12 ήττες… έχει ραντεβού με την Ιστορία του το βράδυ της Τρίτης (6/5), αφού για να ελπίζει πως θα… ράψει ένα 8ο αστέρι στη φανέλα του, θα πρέπει πρώτα να γίνει η δεύτερη ελληνική ομάδα, μετά τον Ολυμπιακό που προκρίθηκε με 3-1 απέναντι στην περσινή φιναλίστ, Ρεάλ Μαδρίτης, στο φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι. Η Εφές τερμάτισε στην 6η θέση, έχοντας μόλις 2 νίκες λιγότερες από το «τριφύλλι», δηλαδή με ρεκόρ 20-14 και… πάνω στη γραμμή απέφυγε τα Play In, εκεί που αγωνίστηκε η Ρεάλ Μαδρίτης ως 7η, αν και με το ίδιο ρεκόρ με την Εφές (20-14).

Ένα Game 5… που θα μοιάζει με… τελικό, θα παρακολουθήσουν οι φίλαθλοι του μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, με μεγάλους πρωταγωνιστές τον Κέντρικ Ναν από πλευράς «πρασίνων» και τον Σέιν Λάρκιν από την Αναντολού Εφές. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται πολύ καλά, θέλουν με τον ίδιο πόθο να βρεθούν στην τετράδα και στον δρόμο της Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό της 23ης Μαΐου στην “Etihad Arena” και γι’ αυτό…, όπως σε κάθε «τελικό» η πρόκριση θα κριθεί στα λιγότερα λάθη, στην πιο μικρή λεπτομέρεια, στη μία περισσότερη βολή και βέβαια στις προσωπικότητες των παικτών! Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται το καλό πρόσωπο του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα, που πέρυσι είχε πάρει από το… χέρι την ομάδα του στα πλέι οφ με τη Μακάμπι και την οδήγησε στο Βερολίνο και εν συνεχεία στο 7ο αστέρι. Η φροντ λάιν των «πρασίνων» είναι αποδυναμωμένη εδώ και καιρό, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και εκεί θα προσπαθήσει να τον «χτυπήσει» η Εφές. Προβλήματα τραυματισμών από τη σειρά των τεσσάρων πρώτων ματς αντιμετωπίζει η τουρκική ομάδα, όπως δήλωσε ο Λούκα Μπάνκι, στη Media Day, πριν από τον 5ο αγώνα, αλλά… σε ένα τέτοιο ματς… κανείς δεν αναμένεται να λείψει. Θα σφίξουν όλοι τα δόντια και θα αγωνιστούν… γιατί αυτό που διακυβεύεται είναι αυτό για το οποίο προπονούνταν και αγωνίζονταν οι ομάδες όλη τη σεζόν!

O Εργκίν Αταμάν… χαμήλωσε τους τόνους, μετά την απόφασή του να φύγει από τον πάγκο και να κατευθυνθεί προς τ’ αποδυτήρια πριν ολοκληρωθεί το 4ο ματς στην Κωνσταντινούπολη, έχοντας δυσανασχετήσει με συνθήματα εναντίον του από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του Αναντολού Εφές. «Ελπίζω πως οι φίλαθλοί μας, θα μας υποστηρίξουν χωρίς προσβολές σε κανέναν,» δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Διαιτητές του 5ου τελικού, Παναθηναϊκός-Αναντολού Εφές ορίστηκαν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Ρόμπερ Λότερμοζερ (Γερμανία) και Εμίλιο Πέρεθ (Ισπανία).

GAME 5: ΜΟΝΑΚΟ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (6/5, 20:00)

Σε Game 5 θα κριθεί και η σειρά ανάμεσα στη Μονακό και την Μπαρτσελόνα, αφού μετά το 2-0 των Μονεγάσκων, οι «μπλαουγκράνα» πέτυχαν δύο νίκες στη Βαρκελώνη και ισοφάρισαν σε 2-2. Το τζάμπολ του 5ου προημιτελικού στο Μονακό έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη (6/5) στις 20:00. Ο Βασίλης Σπανούλης θέλει να οδηγήσει τη Μονακό στο φάιναλ φορ, μετά την περσινή απουσία της στο Βερολίνο. Τόσο η Μονακό όσο και η Μπαρτσελόνα δεν ήταν παρούσες στο φάιναλ φορ του 2024. Ήταν, όμως το 2023 στο Κάουνας και είχαν αγωνιστεί στον «μικρό» τελικό, με τους Μονεγάσκους να επικρατούν με 78-66 των Καταλανών τότε. Η ομάδα του Ζοάν Πενιαρόγια θα επιδιώξει να κρατήσει κάτω από τους 90 πόντους τη Μονακό, αφού όποτε το κατάφερε (δηλαδή στα δύο ματς επί ισπανικού εδάφους) νίκησε! Ο Βασίλης Σπανούλης, λάτρης της άμυνας ως προπονητής, πάντως… πέρα από την πίεση που θα ζητήσει από τους παίκτες του ν΄ ασκήσουν σε Πάντερ, Μπριθουέλα, Πάρκερ, Άντερσον, Ερνανγκόμεθ, Σατοράνσκι και Γιουσούφα Φαλ, θα περιμένει να έχει διψήφιους εκτός από τον Μάικ Τζέιμς και τον Άλφα Ντιαλό, και τον Έλι Οκόμπο που στο Game 4 δεν βοήθησε την ομάδα του. Ο αγώνας αυτός έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τον Ολυμπιακό που μετά την πρόκρισή του στο 4ο διαδοχικό φάιναλ φορ και 14ο της Ιστορίας του, θα μάθει τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του φάιναλ φορ του Άμπου Ντάμπι, στις 23 Μαϊου!

Το πρόγραμμα των 5ων αγώνων στα πλέι οφ της Euroleague έχει ως εξής:EUROLEAGUE

ΠΛΕΙ ΟΦ – 5οι ΑΓΩΝΕΣ (6/5/2025)

Τρίτη, 6 Μαΐου

Μονακό (Μονακό)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 20:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 21:45

* Οι δύο σειρές βρίσκονται στο 2-2