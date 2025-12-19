Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Μάτωσε στο πρόσωπο ο Παπανικολάου έπειτα από αγκωνιά του Βοτιέ – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κώστας Παπανικολάου

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα «Ολυμπιακός – Βιλερμπάν» για τη 17η αγωνιστική της Euroleague, ο Βοτιέ χτύπησε στο πρόσωπο τον Κώστα Παπανικολάου με τον αρχηγό των ερυθρολεύκων να ματώνει.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού στην προσπάθειά του να παίξει άμυνα πάνω στον Βοτιέ της Βιλερμπάν δέχθηκε χτύπημα στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να ματώσει και να αποχωρήσει άμεσα για τα αποδυτήρια προκειμένου να κάνει ράμματα.

Ο Παπανικολάου χρεώθηκε με αμυντικό φάουλ, με τους διαιτητές να χρεώνουν με αντιαθλητικό τον ψηλό της Βιλερμπάν, αφού εξέτασαν τη φάση στο ριπλέι.

Κώστας Παπανικολάου Κώστας Παπανικολάου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα ορόσημα και ενισχυμένη διαφάνεια στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έρχονται νέες προσλήψεις σε Δήμο – Όλες οι λεπτομέρειες

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
20:31 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Η βασική πολιτική που ψηφίστηκε από τους υπουργούς Μετανάστευσης είναι η δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών στην Αφρική – ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝ...
18:26 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Επίσημη η «βόμβα»: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο πολύπειρος Αμερικανός ...
17:42 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»

«Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ – συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε...
15:28 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Θα προτείνει στη Λάτσιο 4 εκατ. ευρώ και συνιδιοκτησία για τον Μανδά

Ο Παναθηναϊκός αναζητά την καλύτερη δυνατή επιλογή για τη θέμα του τερματοφύλακα, καθώς μέσα σ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα