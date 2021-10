Ολυμπιακός: Το εκπληκτικό γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες κόντρα στη Λιβερία

Ο Ολυμπιακός κάνει προπονήσεις αυτό το διάστημα χωρίς 15 διεθνείς που έχουν υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Ένας από αυτούς, ο Γκάρι Ροντρίγκες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στον αγώνα του Πράσινου Ακρωτηρίου με τη Λιβερία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ. Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού με ένα εκπληκτικό γκολ στο 92′ χάρισε τη νίκη στην εθνική ομάδα της χώρας του.

Cape Verde 🇨🇻 absolutely steals the match from Liberia 🇱🇷 in stoppage time pic.twitter.com/ROrKTc9fXo