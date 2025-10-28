Ολυμπιακός: Παίρνουν «ανάσες» οι βασικοί στο ματς Κυπέλλου με τον Βόλο

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ - Ολυμπιακός

Με πολλές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί το απόγευμα της Τετάρτης (29/10, 17:30) απέναντι στον Βόλο ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αν κρίνει κανείς από τους παίκτες που αποφάσισε ν’ αφήσει εκτός αποστολής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό ότι ο Βάσκος τεχνικός θα παρατάξει μία ενδεκάδα που δεν θα έχει καμία σχέση με εκείνη που εμπιστεύθηκε στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος εναντίον της ΑΕΚ.

Ο 63χρονος προπονητής άφησε εκτός τους Τζολάκη, Ελ Κααμπί, Ποντένσε, Γκαρθία, Τσικίνιο και Ρέτσο, για λόγους ξεκούρασης από τα συνεχόμενα ματς που αγωνλίζονται, ενώ συμπεριέλαβε σε αυτήν τους Βέζο, Λιατσικούρα, Μάνσα, Μπότη και Καλογερόπουλο.

Οι «εκλεκτοί» του Μεντιλίμπαρ για το ματς με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

3 σημάδια ότι ο σύντροφός σας σάς αγαπάει άνευ όρων

Διαβήτης: Η ακριβής ώρα να περπατήσετε μετά το γεύμα για να μην αυξηθεί το σάκχαρο

Μεγάλη διαφορά στις συντάξεις δημοσίου – ιδιωτικού τομέα

IRIS: Εκρηκτική αύξηση κατά 88% στις συναλλαγές το 2024 – Έφτασαν τα 6,1 δισεκατομμύρια ευρώ

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

YouTuber επισκέφτηκε την πιο «απάνθρωπη» πόλη στη Γη – «Αν η κόλαση υπάρχει, σίγουρα μοιάζει με αυτό το μέρος»
περισσότερα
17:42 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Μπάμπης Κωστούλας: Δύο εντυπωσιακά ρεκόρ με το πρώτο του γκολ στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε να μπει-και μάλιστα για δύο λόγους- στα βιβλία των ρεκόρ με το πρ...
17:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Σοκ στην Τουρκία: Εκατοντάδες διαιτητές κατηγορούνται για παράνομο στοιχηματισμό σε αγώνες

Εκατοντάδες διαιτητές ποδοσφαίρου στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε εθνικό επίπεδ...
12:44 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής

Πέθανε ο Λάμπης Νικολάου, πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθ...
01:30 , Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Βίντεο – σοκ: Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης δύο μηχανών στο Moto GP της Μαλαισίας – Προσοχή σκληρές εικόνες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς