Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ ανέβασε φωτογραφία τον Λαρεντζάκη να τρώει τρίγωνα Πανοράματος – «Δύσκολο να μείνεις φιτ σε αυτήν την ομάδα»

O Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει να εξερευνεί τις γεύσεις της Ελλάδας και μετά τη νίκη επί του Άρη, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα αποδυτήρια των Πειραιωτών, όπου ο Γιανούλης Λαρεντζάκης έτρωγε το γνωστό γλυκό της Θεσσαλονίκης.

Μία ημέρα μετά την ανάρτησή του, μέσω της οποίας έψαχνε για καλό μπουγατσάδικο, ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού ανέβασε μία φωτογραφία, στην οποία φαίνεται ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης να τρώει τρίγωνο Πανοράματος, από ένα κουτί με γλυκά που βρέθηκε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, μετά το παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, ο Φουρνιέ έγραψε: «Είναι δύσκολο να παραμείνεις φιτ σ’ αυτή την ομάδα».

Its hard to stay fit on this team🤣 pic.twitter.com/0xcn9yYmy3

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 4, 2025