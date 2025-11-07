Ολυμπιακός: «Έδεσε» τον Κοστίνια στο λιμάνι μέχρι το 2029 – «Υπερηφάνεια για την ανανέωση του συμβολαίου μου»

Νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό υπέγραψε ο Κοστίνια, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ. Ο 25χρονος Πορτογάλος δεξιός μπακ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Ρίο Αβε, υπέγραψε με την ομάδα του Πειραιά την επέκταση της συνεργασίας τους για έναν επιπλέον χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του.

Ο Κοστίνια τη φετινή σεζόν έχει 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Ο Κοστίνια ανανέωσε με τον Ολυμπιακό μας! / Costinha has renewed with Olympiacos FC! ✍🏻🔴⚪️ pic.twitter.com/kFD9bZLtvf — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 7, 2025



Ο Πορτογάλος άσος δήλωσε υπερήφανος και ευτυχισμένος από την εξέλιξη αυτή: «Νιώθω μεγάλη υπερηφάνεια και είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτή την ανανέωση με αυτόν τον σύλλογο. Είναι σημάδι πώς ήταν μία επιτυχημένη σεζόν. Υπερηφάνεια είναι η λέξη που μπορώ να πω για την ανανέωση του συμβολαίου μου. Η περσινή σεζόν ήταν απίστευτη. Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία, ήταν εκπληκτικά καλή.

Κατακτήσαμε το νταμπλ, παίξαμε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ήταν απίστευτο. Είναι πολύ όμορφο να ζεις σε αυτήν τη χώρα. Οι άνθρωποι είναι καταπληκτικοί, οι οπαδοί είναι παθιασμένοι. Πιστεύω ότι αυτή η σεζόν θα είναι ίδια ή και καλύτερη από την περσινή. Το να μοιραστώ αυτές τις στιγμές με τον Ολυμπιακό είναι κάτι απίστευτο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ