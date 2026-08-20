Ολυμπιακός: Απών ο Τόμας Γουόκαπ από τις εργομετρικές εξετάσεις – Καλείται σε απολογία

Ο Τόμας Γουόκαπ απουσίασε από τις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις του Ολυμπιακού για την έναρξη της προετοιμασίας της σεζόν 2026/27. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία, ενώ εξετάζονται τα επόμενα συμβατικά και νομικά βήματα. Ενδεχόμενες διεθνείς κυρώσεις δεν ενεργοποιούνται αυτομάτως, αλλά προϋποθέτουν την προβλεπόμενη διαδικασία και σχετική απόφαση αρμόδιου οργάνου.

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Αθλητισμός

Τόμας Γουόκαπ, Ολυμπιακός
Ο Τόμας Γουόκαπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Αμερικανός γκαρντ Τόμας Γουόκαπ δεν παρουσιάστηκε την Πέμπτη (20/8) στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις του Ολυμπιακού.
  • Ο Γουόκαπ δεν έδωσε το «παρών» στο προγραμματισμένο ραντεβού των «ερυθρολεύκων», μετά τη μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του από την πλευρά του. Η απουσία του διαφοροποιείται από εκείνη των διεθνών παικτών του Ολυμπιακού.
  • Η ΚΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσημα την απουσία του παίκτη από τις εργομετρικές εξετάσεις και ανακοίνωσε ότι θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα δεδομένα δημιουργούνται στις σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Γουόκαπ, καθώς ο Αμερικανός γκαρντ δεν παρουσιάστηκε την Πέμπτη (20/8) στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις της ομάδας, ενόψει της έναρξης της προετοιμασίας για τη σεζόν 2026/27.

Ο Γουόκαπ δεν έδωσε το «παρών» στο προγραμματισμένο ραντεβού των «ερυθρόλευκων», μετά τη μονομερή καταγγελία του συμβολαίου του από την πλευρά του. Η απουσία του διαφοροποιείται από εκείνη των διεθνών παικτών του Ολυμπιακού, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους.

Συγκεκριμένα, από τις υποχρεώσεις της ομάδας απουσιάζουν λόγω διεθνών υποχρεώσεων οι Παπανικολάου, Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ, Μοντέρο και Εντιάι. Ο Γουόκαπ, αντίθετα, δεν έχει αντίστοιχες υποχρεώσεις, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει ότι θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε επίσημα την απουσία του παίκτη από τις εργομετρικές εξετάσεις.

«Ο καλαθοσφαιριστής Τόμας Ουόκαπ δεν παρουσιάστηκε στις προγραμματισμένες εργομετρικές εξετάσεις.

Για τον λόγο αυτό, η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα τον καλέσει άμεσα σε απολογία».

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