Ολυμπιακός: Aνανέωσε έως το 2027 με Ντάνι Γκαρθία – Τέλος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης

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Παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2027 θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία. Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου, με την ομάδα του Πειραιά να κάνει γνωστή την ανανέωση της συνεργασίας με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η παραμονή του ήταν απόφαση του Βάσκου τεχνικού των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», ο Ντάνι Γκαρθία, έχει αγωνιστεί σε 69 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και δύο ασίστ.

🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Ντάνι Γκαρθία! / Dani García stays in the red & white family! pic.twitter.com/FVUWGJasVs — Olympiacos FC (@olympiacosfc) June 26, 2026

Στο μεταξύ, μετά από τέσσερις σεζόν στον Ολυμπιακό, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Πειραιά. Το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώθηκε, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να τονίζει σε ανάρτησή της στα ΜΚΔ το μεσημέρι: «Αλέξανδρε σε ευχαριστούμε για όλα!».

Ο 36χρονος πορτιέρε κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και βέβαια το Conference League με τον Ολυμπιακό. Μέτρησε 78 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 68 γκολ παθητικό και 34 clean sheets, ενώ αποβλήθηκε μία φορά.