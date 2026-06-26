Ολυμπιακός: Aνανέωσε έως το 2027 με Ντάνι Γκαρθία – Τέλος ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης

Ο Ντάνι Γκαρθία θα παραμείνει παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2027, καθώς υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου, απόφαση που λήφθηκε από τον τεχνικό Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Πειραιά μετά από τέσσερις σεζόν, καθώς ολοκληρώθηκε το συμβόλαιό του.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Αθλητισμός

Ντάνι Γκαρθία, Αλέξανδρος Πασχαλάκης, Ολυμπιακός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2027 θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία, με τον 36χρονο Ισπανό αμυντικό μέσο να υπογράφει μονοετή επέκταση συμβολαίου.
  • Μετά από τέσσερις σεζόν στον Ολυμπιακό, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Πειραιά, με την ΠΑΕ να τον ευχαριστεί για την προσφορά του.
  • Ο 36χρονος πορτιέρε κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και βέβαια το Conference League με τον Ολυμπιακό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Παίκτης του Ολυμπιακού έως το 2027 θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία. Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου, με την ομάδα του Πειραιά να κάνει γνωστή την ανανέωση της συνεργασίας με ανάρτηση στους επίσημους λογαριασμούς της ομάδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Η παραμονή του ήταν απόφαση του Βάσκου τεχνικού των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», ο Ντάνι Γκαρθία, έχει αγωνιστεί σε 69 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και δύο ασίστ.

 

Στο μεταξύ, μετά από τέσσερις σεζόν στον Ολυμπιακό, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Πειραιά. Το συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» ολοκληρώθηκε, με την ΠΑΕ Ολυμπιακός να τονίζει σε ανάρτησή της στα ΜΚΔ το μεσημέρι: «Αλέξανδρε σε ευχαριστούμε για όλα!».

Ο 36χρονος πορτιέρε κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και βέβαια το Conference League με τον Ολυμπιακό. Μέτρησε 78 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 68 γκολ παθητικό και 34 clean sheets, ενώ αποβλήθηκε μία φορά.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ