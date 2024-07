Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πρόταση γάμου στο Ολυμπιακό χωριό, λίγο πριν από την τελετή έναρξης – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα άκρως τρυφερό στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε λίγο πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2024 στο Παρίσι, όπου ένας Αργεντίνος αθλητής έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του κι επίσης αθλήτρια.

Ο Pablo Simonet, μέλος της Εθνικής Ομάδας χάντμπολ ανδρών της Αργεντινής γονάτισε μπροστά στην Maria Campoy, παίκτρια της Εθνικής Ομάδας χόκεϊ γυναικών της Αργεντινής και της ζήτησε να γίνει γυναίκα του. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2015, έζησε αυτή τη μοναδική στιγμή μπροστά στα μάτια των συναθλητών του που χειροκροτούσαν από χαρά.

Η Campoy αποδέχθηκε την πρόταση γάμου του καλού της και τα επίσημα social media των Ολυμπιακών Αγώνων μοιράστηκαν στιγμιότυπα από το γεγονός που έγιναν viral.

The first marriage proposal at the #Paris2024 Olympic Village! 💍🩵🤍

Pablo Simonet and Pilar Campoy had a very special moment surrounded by their handball and hockey teammates from Argentina. 😍

Congratulations, you two! All the best! 👏 pic.twitter.com/hJJyf9lBMI

— The Olympic Games (@Olympics) July 24, 2024