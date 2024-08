Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Επίσημη αργία η 9η Αυγούστου στην Μποτσουάνα προς τιμήν του Τεμπόγκο – Βίντεο

Επίσημη αργία κηρύχθηκε η 9η Αυγούστου από τον πρόεδρο της Μποτσουάνα προς τιμήν του Λετσίλε Τεμπόγκο, ο οποίος κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200μ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Δείτε τους πανηγυρισμούς στην Μποτσουάνα μετά τη νίκη του Τεμπόγκο:

Look how happy Batswana are after Tebogo’s win🥇🇧🇼 This is History in the making, a 21 Year Old African kid is the 1st Ever 200m Olympic Champion in History💪🏾 pic.twitter.com/HHJn9824DG

— 𝗢𝗳𝗲𝗻𝘁𝘀𝗲 𝗠𝘄𝗮𝘀𝗲 🔥🚀 (@unclescrooch) August 9, 2024