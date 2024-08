Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εκαναν ρινγκ το γήπεδο του χόκεϊ – Πώς ο ημιτελικός γυναικών μετατράπηκε σε σύρραξη

Έκαναν ρινγκ το γήπεδο του χόκεϊ. Ο ημιτελικός των Ολυμπιακών Αγώνων χόκεϊ γυναικών μεταξύ της Κίνας και του Βελγίου κατέληξε σε χάος την Τετάρτη, όταν μια Κινέζα παίκτρια χτύπησε με την μπάλα μία αντίπαλο μετά την λήξη του αγώνα.

Οι δύο ομάδες βρέθηκαν αντιμέτωπες στη φάση του φάιναλ φορ στο Παρίσι. Και οι δύο ομάδες κυνηγούν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην ιστορία τους στη διοργάνωση.

Η αναμέτρηση ήταν έντονα αμφισβητούμενη. Οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 1-1 όταν η διαιτητής Amber Church σφύριξε για να δώσει το σήμα της λήξης της κανονικής διάρκειας και της επακόλουθης διαδικασίας των πέναλτι.

Ωστόσο, μετά το σφύριγμα της λήξης, η Κινέζα μέσος Fan Yunxia χτύπησε με την μπάλα από απογοήτευση την Delphine-Daphne Marien, που θεωρείται το αστέρι της ομάδας του Βελγίου. Ακολούθησαν συγκλονιστικές σκηνές.

A Chinese hockey player smashed the ball into a Belgian player after the whistle at the Olympics 🏑💥

Just listen to the boos 😬#Paris2024 pic.twitter.com/w4zl184KQ4

— Eurosport (@eurosport) August 7, 2024