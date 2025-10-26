Έγραψε ιστορία ο 17χρονος Άρης Ψαρρός – Κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ταεκβοντό

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Αριστείδης Νικόλαος Ψαρρός

Ο Αριστείδης Νικόλαος Ψαρρός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο διεθνές ταεκβοντό, καθώς κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -54 κιλά του παγκοσμίου πρωταθλήματος, που διεξάγεται στην πόλη Γουσί της Κίνας.

Σε ηλικία μόλις 17 ετών ο Ελληνας πρωταθλητής ήταν από τους νεότερους σε ηλικία που αγωνίσθηκαν στην κατηγορία του και κατάφερε να ανεβεί στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Η σημερινή (26/10) επιτυχία του Ψαρρού, ο οποίος είναι μέλος της προολυμπιακής ομάδας και αθλητής του ΑΣ Χαριλάου Άλκιμος, ήλθε περίπου έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο εφήβων. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, είναι η δεύτερη σημαντικότερη διοργάνωση μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και το χάλκινο μετάλλιο του Ψαρρού, θα δώσει στον νεαρό πρωταθλητή ουσιαστική άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη (σ.σ. στην Ολυμπιακή κατάταξη κατέχει την 1η θέση).

Ο Ψαρρός, άρχισε την πορεία του από τον γύρο των «64» και στα προημιτελικά επικράτησε με 2-1 του Βραζιλιάνου, Γκονσάλβες και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ (σ.σ. έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3), αντεπιτέθηκε και νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2 τον τρίτο, εξασφαλίζοντας μετάλλιο.

Στα ημιτελικά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό απέναντι στον Τούρκο, Τσάμογλου, όμως έχασε στις λεπτομέρειες την νίκη που θα τον οδηγούσε στη διεκδίκηση του χρυσού μεταλλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η δεύτερη περίοδος έληξε 6-6, με τον Τούρκο όμως να έχει την υπεροχή στα σημεία και να παίρνει την νίκη, καθώς επικράτησε με 10-4 στον πρώτο γύρο.

H ανακοίνωση της Ομοσπονδίας

Ο Αρης Ψαρρός έγραψε Ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών – Γυναικών !

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και έφτασε ως τον ημιτελικό των -54κ. όπου γνώρισε την ήττα από τον Τσαλόγλου.

Ο Τούρκος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρος επέστρεψε δυνατότερος. Ο δεύτερος γύρος του ανήκε ολοκληρωτικά, αλλά δέχθηκε χτύπημα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Τσαλόγλου, αλλά το χάλκινο μετάλλιο αναμφίβολα πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία!

Στην πορεία του για το χάλκινο μετάλλιο ο Ψαρρός, νίκησε στη φάση των 64 τον Γιοντονιαμτς (Μογγολία) με 2-0. Με το ίδιο σκορ επικράτησε στους 32 του Σέρβου Ιβκοβιτς με 2-0 (12-0, 18-11).

Επόμενος αντίπαλος ήταν ο Ισπανός Τριγκος. Ο Ψαρρός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Εκεί αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες, επικράτησε με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μιας και έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3 η συνέχεια ήταν παράσταση για έναν ρόλο! Νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2.

 

17:27 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

