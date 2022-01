Νόβακ Τζόκοβιτς: Αποκάλυψε τι έγινε μετά το θετικό τεστ για τον κορονοϊό – “Ήταν λάθος μου”

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς παραδέχτηκε ότι παραχώρησε συνέντευξη και έκανε φωτογράφιση ενώ γνώριζε ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό, λέγοντας ότι δεν ήθελε να απογοητεύσει τον εν λόγω δημοσιογράφο.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram, ο Νο. 1 τενίστας στον κόσμο αναφέρει ότι “θέλω να αντιμετωπίσω τη συνεχιζόμενη παραπληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητές μου και τη συμμετοχή μου σε εκδηλώσεις τον Δεκέμβριο, ενόψει του θετικού μου αποτελέσματος στο τεστ PCR COVID».

Συνέχισε λέγοντας ότι παρακολούθησε έναν αγώνα μπάσκετ στο Βελιγράδι στις 14 Δεκεμβρίου, μετά τον οποίο αναφέρθηκε ότι ορισμένοι άνθρωποι βρέθηκαν θετικοί. Ο Τζόκοβιτς είπε ότι, παρά το γεγονός ότι δεν είχε συμπτώματα, έκανε ένα γρήγορο τεστ αντιγόνου στις 16 Δεκεμβρίου, το οποίο ήταν αρνητικό, πριν κάνει τεστ PCR την ίδια ημέρα.

Ο Σέρβος αθλητής είπε ότι απένειμε βραβεία σε παιδιά σε μια εκδήλωση την επόμενη μέρα, ενώ ήταν ασυμπτωματικός και «αισθανόταν καλά».

«Δεν είχα λάβει την ειδοποίηση για το θετικό αποτέλεσμα PCR παρά μόνο έπειτα από εκείνο το συμβάν [την εκδήλωση στις 17 Δεκεμβρίου]», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σταρ του τένις είπε ότι στις 18 Δεκεμβρίου, προχώρησε σε μια φωτογράφιση και συνέντευξη σε γαλλική εφημερίδα, αλλά ακύρωσε όλες τις άλλες δεσμεύσεις του.

«Ένιωσα υποχρεωμένος να προχωρήσω και να πραγματοποιήσω τη συνέντευξη της L’Equipe, καθώς δεν ήθελα να απογοητεύσω τον δημοσιογράφο, αλλά φρόντισα να αποστασιοποιηθώ κοινωνικά και να φορέσω μάσκα εκτός από τη στιγμή που τραβούσαν τη φωτογραφία μου», είπε ο Τζόκοβιτς.

«Ενώ πήγα σπίτι μετά τη συνέντευξη για να απομονωθώ για την απαιτούμενη περίοδο, μετά από προβληματισμό κατέληξα ότι αυτό ήταν ένα λάθος στην κρίση και αποδέχομαι ότι έπρεπε να είχα προγραμματίσει σε άλλη ημερομηνία αυτή τη δέσμευση» τονίζει.

Ο Τζόκοβιτς διευκρίνισε επίσης ότι στην πραγματικότητα έκανε ένα λάθος στο έντυπο συμμετοχής του στην Αυστραλία (στο σημείο που ρωτά αν είχε ταξιδέψει σε άλλη χώρα πριν εισέλθει στην Αυστραλία). Λέει ότι η «ομάδα υποστήριξής» του απάντησε όχι σε αυτήν την ερώτηση όταν έπρεπε να πουν ναι. Ο Τζόκοβιτς στις αρχές του έτους ταξίδεψε στην Ισπανία.

«Ο ατζέντης μου ζητά ειλικρινά συγγνώμη για το διοικητικό λάθος. Αυτό ήταν ένα ανθρώπινο λάθος και σίγουρα όχι εσκεμμένο. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς σε μια παγκόσμια πανδημία και μερικές φορές αυτά τα λάθη μπορεί να συμβούν. Είναι πάντα τιμή και προνόμιο να παίζω στο Australian Open… Θέλω απλώς να έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ με τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και να παίξω μπροστά σε ένα από τα καλύτερα πλήθη στον κόσμο» σημείωσε ο Τζόκοβιτς.

«Δεν θα κάνω κανένα περαιτέρω σχόλιο από μέγιστο σεβασμό προς την αυστραλιανή κυβέρνηση και τις αρχές της και την τρέχουσα διαδικασία» κατέληξε στην ανάρτησή του, ενώ αναμένεται η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης για το θρίλερ με την βίζα του αθλητή.

Ο Σέρβος τενίστας κατάφερε να κερδίσει την έφεση… ακυρώνοντας την ακύρωση της βίζας του, όμως βρίσκεται ακόμα υπό την απειλή της απέλασης από τη χώρα, την οποία θα μπορούσε να εκτελέσει ο υπουργός Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, ο οποίος πλέον φαίνεται να έχει δύο ισχυρά «χαρτιά», προκειμένου να την υλοποιήσει.

Εκτός από την φερόμενη ψευδή δήλωση του Τζόκοβιτς ότι δεν είχε ταξιδέψει πουθενά κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την άφιξή του στην Αυστραλία, ενώ στιγμιότυπα και βίντεο τον δείχνουν να προπονείται στη Μαρμπέγια (στις 31/12), δημοσιογράφος και συνεργάτης των “New York Times”, Μπεν Ρόθενμπεργκ, δημοσίευσε μια σειρά από tweets, στα οποία τόνισε ότι το αποτέλεσμα του υποτιθέμενου θετικού PCR, με το οποίο ο Τζόκοβιτς απέκτησε την ιατρική εξαίρεση για το Australian Open, είναι αρνητικό.

«Παιδιά, αυτό είναι κάτι παραπάνω από ύποπτο. Το τεστ Covid-19 που παρουσιάστηκε από τον Τζόκοβιτς στις 16 Δεκεμβρίου (με κωδικό επιβεβαίωσης 7371999-259039) συνοδεύεται από έναν κωδικό QR. Όταν σαρώσετε αυτόν τον κωδικό QR (μπορείτε να το δοκιμάσετε), σας πηγαίνει σε μία ιστοσελίδα που δείχνει ότι το αποτέλεσμα ήταν «αρνητικό», όχι θετικό. Αλλά τώρα, προσπάθησα ξανά και έχω το αντίθετο αποτέλεσμα για το ίδιο τεστ: θετικό. Ποιος παίζει με αυτήν την ιστοσελίδα; Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν έναν συνδυασμό θετικών / αρνητικών αποτελεσμάτων από αυτόν τον κωδικό QR. Δεν ξέρω τι να κάνω, όλα αυτά είναι πολύ περίεργα» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

And now I *just* tried it again and it says the opposite thing for the same test: positive.

Who is messing with this website? pic.twitter.com/HRiJYMX5QO

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022