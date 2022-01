Εξελίξεις στην υπόθεση Τζόκοβιτς: To PCR του Σέρβου τενίστα βγάζει δύο αποτελέσματα – ΦΩΤΟ

Nέα εξέλιξη στην υπόθεση του Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία.

Ο Σέρβος τενίστας κατάφερε να κερδίσει την έφεση… ακυρώνοντας την ακύρωση της βίζας του, όμως βρίσκεται ακόμα υπό την απειλή της απέλασης από τη χώρα, την οποία θα μπορούσε να εκτελέσει ο υπουργός Μετανάστευσης, Άλεξ Χοκ, ο οποίος πλέον φαίνεται να έχει δύο ισχυρά «χαρτιά», προκειμένου να την υλοποιήσει.

Εκτός από την φερόμενη ψευδή δήλωση του Τζόκοβιτς ότι δεν είχε ταξιδέψει πουθενά κατά τις τελευταίες 14 ημέρες πριν από την άφιξή του στην Αυστραλία, ενώ στιγμιότυπα και βίντεο τον δείχνουν να προπονείται στη Μαρμπέγια (στις 31/12), δημοσιογράφος και συνεργάτης των “New York Times”, Μπεν Ρόθενμπεργκ, δημοσίευσε μια σειρά από tweets, στα οποία τόνισε ότι το αποτέλεσμα του υποτιθέμενου θετικού PCR, με το οποίο ο Τζόκοβιτς απέκτησε την ιατρική εξαίρεση για το Australian Open, είναι αρνητικό.

«Παιδιά, αυτό είναι κάτι παραπάνω από ύποπτο. Το τεστ Covid-19 που παρουσιάστηκε από τον Τζόκοβιτς στις 16 Δεκεμβρίου (με κωδικό επιβεβαίωσης 7371999-259039) συνοδεύεται από έναν κωδικό QR. Όταν σαρώσετε αυτόν τον κωδικό QR (μπορείτε να το δοκιμάσετε), σας πηγαίνει σε μία ιστοσελίδα που δείχνει ότι το αποτέλεσμα ήταν «αρνητικό», όχι θετικό. Αλλά τώρα, προσπάθησα ξανά και έχω το αντίθετο αποτέλεσμα για το ίδιο τεστ: θετικό. Ποιος παίζει με αυτήν την ιστοσελίδα; Υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που λαμβάνουν έναν συνδυασμό θετικών / αρνητικών αποτελεσμάτων από αυτόν τον κωδικό QR. Δεν ξέρω τι να κάνω, όλα αυτά είναι πολύ περίεργα» έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter.

And now I *just* tried it again and it says the opposite thing for the same test: positive.

Who is messing with this website? pic.twitter.com/HRiJYMX5QO

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 10, 2022