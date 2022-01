Νόβακ Τζόκοβιτς: Το έγγραφο που τον “καίει”

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναμένει την τελική απόφαση της αυστραλιανής κυβέρνησης. Το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο διέταξε τη Δευτέρα, με τη συγκατάθεση και των δύο μερών, να αποκατασταθεί η βίζα του Τζόκοβιτς επειδή δεν του δόθηκε αρκετός χρόνος για να αποδείξει ότι είχε έγκυρη ιατρική εξαίρεση, όντας ανεμβολίαστος.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, κ. Χοκ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την προσωπική του εξουσία βάσει του νόμου περί μετανάστευσης για να ακυρώσει τη βίζα του Τζόκοβιτς για λόγους δημόσιας υγείας, αλλά το γραφείο του το απόγευμα της Τρίτης επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός εξακολουθεί να εξετάζει το θέμα.

Ένας εκπρόσωπος του κ. Χοκ είπε: «Σύμφωνα με τη δέουσα διαδικασία, ο υπουργός Χοκ θα εξετάσει διεξοδικά το θέμα».

«Καθώς το θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη, για νομικούς λόγους δεν είναι σκόπιμο να σχολιάσουμε περαιτέρω» τονίστηκε.



Η κυβέρνηση επιμένει ότι ήταν σωστή η ακύρωση της βίζας του Τζόκοβιτς στην βάση ότι ο λόγος ότι νόσησε μέσα στους τελευταίους 6 μήνες δεν είναι επαρκής για να πάρει ιατρική εξαίρεση επειδή είναι ανεμβολίαστος.

Το δικαστήριο, άλλωστε, δεν εξέδωσε απόφαση σε αυτό το ερώτημα, αλλά στο ζήτημα ότι ο τενίστας δεν είχε χρόνο για τις διαδικασίες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι και οι δικηγόροι του Σέρβου τενίστα έκαναν εξαίρεση και τον δέχθηκαν στα γραφεία τους, όπου δεν επιτρέπεται η είσοδος στους ανεμβολίαστους.

Οι Αρχές εξετάζουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα του Τζόκοβιτς, καθώς όπως φαίνεται δεν ήταν ειλικρινείς ως προς τα τελευταία του ταξίδια. Στο έγγραφο αναφέρει ότι δεν είχε ταξιδέψει σε άλλη χώρα 14 ημέρες πριν την άφιξή του στην Αυστραλία στις 6 Ιανουαρίου. Στην πραγματικότητα, μετά τα Χριστούγεννα στο Βελιγράδι ταξίδεψε στην Ισπανία στις αρχές του έτους.

We can confirm @DjokerNole is ready for @AustralianOpen if possible! pic.twitter.com/q9WJFzBU41

— SotoTennis Academy (@SotoTennis) December 31, 2021