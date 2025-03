NBA: Σοκ στους Ντάλας Μάβερικς – Ρήξη χιαστού ο Καϊρί Ίρβινγκ, χάνει το υπόλοιπο της σεζόν

Βαρύ πλήγμα για τους Ντάλας Μάβερικς, καθώς ο Καϊρί Ίρβινγκ θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως το τέλος της σεζόν 2024/25, λόγω σοβαρού τραυματισμού στο γόνατο.

Ο 32χρονος Αμερικανός πόιντ γκαρντ υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου στον αγώνα των Μάβερικς απέναντι στους Κινγκς. Οι ιατρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα του τραυματισμού, με αποτέλεσμα να τεθεί νοκ άουτ για το υπόλοιπο της χρονιάς.

Ο Ίρβινγκ είχε σημαντική συνεισφορά στη φετινή πορεία των Μάβερικς, αγωνιζόμενος σε 50 από τα 62 παιχνίδια της ομάδας. Μέχρι τη στιγμή του τραυματισμού του, κατέγραφε κατά μέσο όρο 24.7 πόντους (40.1% στο τρίποντο), 4.8 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ.

Devastating. Irving appeared in 50 of Mavs’ 62 games so far, and is currently the only player in the NBA averaging at least 20 points, 40% 3-point shooting and 90% from free throw line — the fifth season in his career with those statistics, second most all-time to Stephen Curry. https://t.co/PDWXYmM9YO

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 4, 2025