Μουντιάλ 2026: Το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ και οι διασταυρώσεις Βραζιλίας, Μαρόκου και Ελβετίας

Το Μουντιάλ 2026 μπαίνει σταδιακά στη φάση των νοκ άουτ, καθώς οι πρώτοι όμιλοι ολοκληρώθηκαν. Ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της επόμενης φάσης, ενώ η Ελβετία, η Βραζιλία και το Μαρόκο γνωρίζουν ήδη το πλαίσιο των διασταυρώσεών τους. Η Βοσνία και η Σκωτία περιμένουν να μάθουν αν θα βρεθούν στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

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Αθλητισμός

Καναδάς, Μουντιάλ 2026
(AP Photo/Abbie Parr)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 έγινε γνωστό, καθώς ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική στις 28 Ιουνίου στο Λος Άντζελες. Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν για πρώτη φορά από όμιλο Μουντιάλ.
  • Από τον 2ο όμιλο, η Ελβετία και ο Καναδάς πήραν την απευθείας πρόκριση. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση από τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο ή τον 8ο όμιλο στις 3 Ιουλίου.
  • Από τον 3ο όμιλο, η Βραζιλία τερμάτισε στην πρώτη θέση και το Μαρόκο στη δεύτερη. Η Βραζιλία θα αγωνιστεί στις 29 Ιουνίου στο Χιούστον, ενώ το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του 6ου ομίλου στις 30 Ιουνίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το πρώτο ζευγάρι των νοκ άουτ του Μουντιάλ 2026 έγινε γνωστό, καθώς ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει τη Νότια Αφρική. Οι δύο ομάδες προκρίθηκαν για πρώτη φορά από όμιλο Μουντιάλ και θα διεκδικήσουν την παρουσία τους στη φάση των «16».

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 28 Ιουνίου στο Λος Άντζελες και θα είναι το πρώτο χρονικά παιχνίδι της φάσης των νοκ άουτ.

Οι διασταυρώσεις του 2ου ομίλου

Ο 2ος όμιλος του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε, με την Ελβετία και τον Καναδά να παίρνουν την απευθείας πρόκριση από τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης.

Η Βοσνία τερμάτισε στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς και περιμένει να μάθει αν θα συμπεριληφθεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες που θα πάρουν εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση από τον 5ο, τον 6ο, τον 7ο ή τον 8ο όμιλο. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου, στις 06:00.

Εάν η Βοσνία προκριθεί, θα αντιμετωπίσει είτε τις ΗΠΑ στις 2 Ιουλίου, στις 03:00, στο Σαν Φρανσίσκο, είτε τη Γερμανία στις 29 Ιουνίου, στις 23:00, στη Βοστώνη.

Οι διασταυρώσεις του 3ου ομίλου

Ο 3ος όμιλος ολοκληρώθηκε, με τη Βραζιλία να τερματίζει στην πρώτη θέση και το Μαρόκο στη δεύτερη.

Η Σκωτία κατέλαβε την τρίτη θέση με τρεις βαθμούς και περιμένει να μάθει αν θα βρεθεί στις οκτώ καλύτερες τρίτες ομάδες της διοργάνωσης.

Η Βραζιλία θα αγωνιστεί στις 29 Ιουνίου, στις 20:00, στο Χιούστον. Αντίπαλός της θα είναι η ομάδα που θα τερματίσει στη δεύτερη θέση του 6ου ομίλου, όπου βρίσκονται η Ολλανδία, η Ιαπωνία και η Σουηδία.

Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ίδιου ομίλου. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Μοντερέι στις 30 Ιουνίου, στις 04:00.

Ομάδα Αντίπαλος Ημερομηνία / ώρα Έδρα
Καναδάς Νότια Αφρική 28 Ιουνίου Λος Άντζελες
Ελβετία Τρίτη ομάδα από 5ο, 6ο, 7ο ή 8ο όμιλο 3 Ιουλίου, 06:00
Βοσνία ΗΠΑ ή Γερμανία, εφόσον προκριθεί 2 Ιουλίου, 03:00 ή 29 Ιουνίου, 23:00 Σαν Φρανσίσκο ή Βοστώνη
Βραζιλία Δεύτερη ομάδα του 6ου ομίλου 29 Ιουνίου, 20:00 Χιούστον
Μαρόκο Νικήτρια ομάδα του 6ου ομίλου 30 Ιουνίου, 04:00 Μοντερέι
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