Τραμπ για Ζελένσκι: «Αντέχει» στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Αντέχει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη διάρκεια της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να υιοθετεί πιο θετική στάση απέναντι στο Κίεβο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξακολουθεί να δηλώνει ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, στη σύνοδο είχε παρατεταμένη συζήτηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η εκτίμηση του Μακρόν για τη στάση Τραμπ

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη σύνοδο της G7 «επιτυχία», ειδικά για «την Ουκρανία». Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» από την πλευρά του Αμερικανού ομολόγου του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP