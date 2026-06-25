Τραμπ για Ζελένσκι: «Αντέχει» στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά» στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι «αντέχει». Η δήλωση έγινε στον Λευκό Οίκο, λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε να υιοθετεί πιο θετική στάση απέναντι στο Κίεβο. Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη σύνοδο «επιτυχία» και έκανε λόγο για «πολύ θεμελιώδη αλλαγή προσέγγισης» από την πλευρά του Τραμπ.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Πηγή: Ουκρανική προεδρία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά» στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι «Αντέχει».
  • Η δήλωση του Τραμπ ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να υιοθετεί πιο θετική στάση απέναντι στο Κίεβο.
  • Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη σύνοδο της G7 «επιτυχία» για «την Ουκρανία», υποστηρίζοντας ότι υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» από τον Τραμπ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τα πάει «μάλλον καλά», αναφερόμενος στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Αντέχει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο για τον Ουκρανό ομόλογό του.

Η δήλωση του Τραμπ ήρθε λίγες ημέρες μετά τη σύνοδο της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας. Στη διάρκεια της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να υιοθετεί πιο θετική στάση απέναντι στο Κίεβο.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος εξακολουθεί να δηλώνει ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ωστόσο, στη σύνοδο είχε παρατεταμένη συζήτηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Η εκτίμηση του Μακρόν για τη στάση Τραμπ

Ο Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε τη σύνοδο της G7 «επιτυχία», ειδικά για «την Ουκρανία». Ο Γάλλος πρόεδρος υποστήριξε ότι υπήρξε «πολύ θεμελιώδης αλλαγή προσέγγισης» από την πλευρά του Αμερικανού ομολόγου του.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ