Μουντιάλ 2026: Τα highlights της «χαλαρής» τριάρας της Βραζιλίας στην Αϊτή

Η Βραζιλία επικράτησε της Αϊτής με 3-0 στο Philadelphia Stadium για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, σημειώνοντας την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση. Η Σελεσάο έλεγξε τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κούνια να σημειώνει δύο γκολ και τον Βινίσιους ένα, ενώ ο τραυματισμός του Ραφίνια προκάλεσε ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο.

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Αθλητισμός

Βραζιλία, Αϊτή, Βινίσιους, Μουντιάλ 2026
(AP Photo/Petr David Josek)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βραζιλία επικράτησε της Αϊτής με 3-0 στο Philadelphia Stadium, πετυχαίνοντας την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026.
  • Η Σελεσάο έλεγξε τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο, με τον Κούνια να σημειώνει δύο γκολ και τον Βινίσιους ένα.
  • Ωστόσο, ο Ραφίνια αποχώρησε τραυματίας, προκαλώντας ανησυχία. Δείτε τα γκολ και τις σημαντικότερες φάσεις από τη νίκη της Βραζιλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Βραζιλία επικράτησε της Αϊτής με 3-0 στο Philadelphia Stadium, για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Βραζιλία – Αϊτή 3-0: Χόρεψε «Samba» και πήρε την πρώτη της νίκη στο Μουντιάλ 2026

Η Σελεσάο έλεγξε τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο και έφτασε στη νίκη χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ο Κούνια σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Βινίσιους πρόσθεσε ακόμη ένα τέρμα για τη Βραζιλία.

Η ομάδα της Βραζιλίας «καθάρισε» την αναμέτρηση από το πρώτο μέρος και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος. Στη διάρκεια του αγώνα, ο Ραφίνια αποχώρησε τραυματίας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Δείτε τα γκολ και τις σημαντικότερες φάσεις από τη νίκη της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή

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