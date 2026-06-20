Μουντιάλ 2026: Τα highlights της «χαλαρής» τριάρας της Βραζιλίας στην Αϊτή

Η Βραζιλία επικράτησε της Αϊτής με 3-0 στο Philadelphia Stadium, για τη δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Μουντιάλ 2026, και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση.

Η Σελεσάο έλεγξε τον αγώνα από το πρώτο ημίχρονο και έφτασε στη νίκη χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα. Ο Κούνια σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Βινίσιους πρόσθεσε ακόμη ένα τέρμα για τη Βραζιλία.

Η ομάδα της Βραζιλίας «καθάρισε» την αναμέτρηση από το πρώτο μέρος και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το τέλος. Στη διάρκεια του αγώνα, ο Ραφίνια αποχώρησε τραυματίας, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας.

Δείτε τα γκολ και τις σημαντικότερες φάσεις από τη νίκη της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή