Αμύγδαλα vs φιστίκια: Ποιος ξηρός καρπός είναι καλύτερος για την υγεία της καρδιάς, σύμφωνα με ειδικούς

Τα αμύγδαλα και τα φιστίκια συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς ξηρούς καρπούς, χάρη στη θρεπτική τους αξία και τα σημαντικά οφέλη που προσφέρουν στην υγεία. Όταν όμως ο στόχος είναι η προστασία της καρδιάς, ποια από τις δύο επιλογές υπερτερεί; Ειδικοί στη διατροφή αναλύουν τα χαρακτηριστικά τους και τα οφέλη τους για την υγεία.

Πώς οι ξηροί καρποί συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία

Οι καρδιοπάθειες παραμένουν η κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία. Αν και τα στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά, το ενθαρρυντικό νέο είναι ότι οι καθημερινές μας επιλογές –συμπεριλαμβανομένης της διατροφής μας– μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Ο υγιεινός τρόπος ζωής και μια ισορροπημένη διατροφή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία της καρδιάς. Και ενώ υπάρχουν πολλές τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά για να επιλέξετε, μια από τις πιο εύκολες και πρακτικές λύσεις για να αναβαθμίσετε τη διατροφή σας είναι οι ξηροί καρποί. Ανάμεσα στα διάφορα είδη, τα αμύγδαλα και τα φιστίκια ξεχωρίζουν ως δύο από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για σνακ που συνδέονται άμεσα με καρδιοπροστατευτικά οφέλη.

Κοινά οφέλη για το καρδιαγγειακό σύστημα

Τόσο τα αμύγδαλα όσο και τα φιστίκια είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά που αγαπά η καρδιά, όπως:

Ακόρεστα λιπαρά (τα λεγόμενα «καλά» λιπαρά).

Φυτικές ίνες που βοηθούν στη διαχείριση της χοληστερόλης.

Μαγνήσιο και ισχυρά αντιοξειδωτικά.

Τα στοιχεία αυτά τα καθιστούν μια εξαιρετική και έξυπνη προσθήκη στο καθημερινό σας διαιτολόγιο. Όταν όμως πρόκειται να επιλέξετε ανάμεσα στα δύο, ποιο αξίζει μια πιο μόνιμη θέση στη συχνή σας ρουτίνα; Ειδικοί σε θέματα διατροφής αναλύουν τις διαφορές τους.

Πώς τα αμύγδαλα επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς

«Τα αμύγδαλα ξεχωρίζουν για την περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη Ε, φυτικές ίνες, μαγνήσιο και μονοακόρεστα λιπαρά», αναφέρει ο Drew Hemler, M.Sc., RD, CDN, FAND. Αυτά τα θρεπτικά συστατικά συνεργάζονται για να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία μέσω των ακόλουθων μηχανισμών.

Υποστηρίζουν τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης

Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος

Υποστηρίζουν τα υγιή επίπεδα χοληστερόλης

Τα αμύγδαλα δεν είναι μια τροφή χαμηλή σε λιπαρά, αλλά αυτό είναι στην πραγματικότητα θετικό. Μια μερίδα 28 γραμμαρίων (περίπου μια χούφτα) περιέχει περίπου 14 γραμμάρια λίπους, εκ των οποίων η πλειονότητα είναι ακόρεστα λιπαρά, τα οποία κάνουν καλό στην καρδιά. Έρευνες δείχνουν ότι τα ακόρεστα λιπαρά συνδέονται με τη βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης – ειδικά όταν αντικαθιστούν τα κορεσμένα λιπαρά στη διατροφή σας.

Ωστόσο, τα οφέλη που προσφέρουν τα αμύγδαλα ξεπερνούν το κομμάτι του λίπους. Ο συνδυασμός ακόρεστων λιπαρών, φυτικών ινών και φυτικών ενώσεων λειτουργεί συνεργατικά για τη μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τα υγιή επίπεδα της HDL («καλής») χοληστερόλης.

«Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη δέσμευση και την απομάκρυνση της χοληστερόλης από το σώμα, συμβάλλοντας στη διαχείρισή της και στη συνολική υγεία της καρδιάς», εξηγεί η Roxana Ehsani, M.S., RD, CSSD.

Βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος

Δύο άλλα θρεπτικά συστατικά που ξεχωρίζουν στα αμύγδαλα είναι η βιταμίνη Ε και το μαγνήσιο. Μια μερίδα 28 γραμμαρίων παρέχει περίπου 7 χιλιοστόγραμμα βιταμίνης Ε (σχεδόν τη μισή από την ημερήσια συνιστώμενη ποσότητα) και 77 mg μαγνησίου, καθιστώντας τα αμύγδαλα εξαιρετική πηγή και των δύο.

Αυτά τα συστατικά παίζουν συμπληρωματικό ρόλο στην προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος:

Βιταμίνη Ε (Ισχυρό Αντιοξειδωτικό): «Βοηθά στην προστασία των αρτηριών από το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση καρδιοπαθειών», λέει η Ehsani. Με την πάροδο του χρόνου, η οξειδωτική βλάβη μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες (αθηροσκλήρωση), γεγονός που αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Η διατήρηση της σωστής ροής του αίματος και η καλή λειτουργία των αρτηριών αποτελούν βασικές στρατηγικές για την υγεία της καρδιάς.

(Ισχυρό Αντιοξειδωτικό): «Βοηθά στην προστασία των αρτηριών από το οξειδωτικό στρες, το οποίο μπορεί να συμβάλει στην εμφάνιση καρδιοπαθειών», λέει η Ehsani. Με την πάροδο του χρόνου, η οξειδωτική βλάβη μπορεί να οδηγήσει στη συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες (αθηροσκλήρωση), γεγονός που αυξάνει την αρτηριακή πίεση και τον κίνδυνο στεφανιαίας νόσου. Η διατήρηση της σωστής ροής του αίματος και η καλή λειτουργία των αρτηριών αποτελούν βασικές στρατηγικές για την υγεία της καρδιάς. Μαγνήσιο (Ρυθμιστής Πίεσης): Αν και δεν είναι αντιοξειδωτικό, είναι εξίσου σημαντικό. Βοηθά στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και υποστηρίζει τα υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα, δύο παράγοντες που είναι κρίσιμοι για μια υγιή καρδιά.

Πώς τα φιστίκια επηρεάζουν την υγεία της καρδιάς

«Τα φιστίκια (αραχίδες) προσφέρουν ένα ελαφρώς διαφορετικό θρεπτικό προφίλ. Αν και περιέχουν κυρίως ακόρεστα λιπαρά, όπως και τα αμύγδαλα, τα φιστίκια παρέχουν ελαφρώς περισσότερη πρωτεΐνη και σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα νιασίνης και φυλικού οξέος ανά μερίδα», επισημαίνει η Helmer.

Aυτά τα θρεπτικά συστατικά ωφελούν την καρδιά με τους εξής τρόπους:

Μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιοπαθειών

Συμβάλλουν στη μείωση του στρες και του άγχους

Μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού και καρδιοπαθειών

Τα φιστίκια είναι γεμάτα με θρεπτικά συστατικά που λειτουργούν συνεργατικά για την υποστήριξη της καρδιαγγειακής υγείας, ενώ μπορούν να βοηθήσουν και στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου.

Πριν όμως καθαρίσετε τη λεπτή κόκκινη φλούδα τους, σκεφτείτε το εξής: αυτό το εξωτερικό στρώμα περιέχει ευεργετικές βιοενεργές ενώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αντιοξειδωτικών, που ενισχύουν την καρδιοπροστατευτική δράση των φιστικιών. Μάλιστα, ορισμένες έρευνες υποδηλώνουν ότι η κατανάλωση φιστικιών τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων.

Η επίδραση στη χοληστερόλη

Τα φιστίκια είναι επίσης γνωστά για τη θετική τους επίδραση στα επίπεδα της χοληστερόλης, εν μέρει χάρη στην περιεκτικότητά τους σε νιασίνη. Η νιασίνη (βιταμίνη Β3), η οποία βρίσκεται τόσο στον καρπό όσο και στη φλούδα:

Παίζει καθοριστικό ρόλο στην κυτταρική λειτουργία.

Βοηθά στη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

Συμβάλλει στην αύξηση της «καλής» HDL χοληστερόλης.

Συμβάλλουν στη μείωση του στρες και του άγχους

Το άγχος είναι σχεδόν δεδομένο στην καθημερινότητά μας. Και ενώ το να καθίσετε για διαλογισμό μπορεί να μην είναι πάντα εφικτό, το να πάρετε ένα γρήγορο σνακ είναι πολύ πιο εύκολο. Εδώ είναι που οι υγιεινές επιλογές κάνουν τη διαφορά.

Η επιλογή τροφών όπως τα φιστίκια προσφέρει κάτι παραπάνω από ένα απλό γεύμα για την καταπολέμηση της πείνας. Στην πραγματικότητα, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν περίπου μία μερίδα φιστίκια την ημέρα ενδέχεται να εμφανίσουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Αυτό υποδηλώνει ότι το μοναδικό μείγμα θρεπτικών συστατικών και βιοενεργών ενώσεων στα φιστίκια μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ψυχικής μας ευεξίας.

Αμύγδαλα ή φιστίκια: Ποια επιλογή είναι καλύτερη για την υγεία της καρδιάς

Όπως συμβαίνει συχνά στον τομέα της διατροφής, το ένα δεν είναι απαραίτητα καλύτερο από το άλλο. Αυτό σημαίνει ότι τόσο τα αμύγδαλα όσο και τα φιστίκια προσφέρουν εντυπωσιακά οφέλη για την υγεία της καρδιάς.

«Τα αμύγδαλα και τα φιστίκια παρέχουν μοναδικά πλεονεκτήματα», αναφέρει η διατροφολόγος Ehsani. «Αυτό σημαίνει ότι η ενσωμάτωση μιας ποικιλίας ξηρών καρπών στη διατροφή σας είναι ο καλύτερος τρόπος για να λάβετε το πλήρες φάσμα των φιλικών προς την καρδιά θρεπτικών συστατικών που προσφέρουν».

Ο Hemler συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής. «Η πιο υγιεινή επιλογή είναι συχνά εκείνη που πραγματικά θα τρώτε με συνέπεια», λέει.

Παράγοντες όπως οι γευστικές προτιμήσεις, ο προϋπολογισμός, η προσβάσιμότητα και το μέγεθος της μερίδας παίζουν καθοριστικό ρόλο. Σε κάθε περίπτωση, τόσο τα αμύγδαλα όσο και τα φιστίκια μπορούν να υποστηρίξουν την καρδιαγγειακή υγεία όταν αποτελούν μέρος ενός ισορροπημένου διατροφικού προτύπου.

Τι ισχύει για τα βούτυρα ξηρών καρπών (φιστικοβούτυρο και βούτυρο αμυγδάλου)

Οι ειδικοί σε θέματα διατροφής συμφωνούν ότι τόσο το φιστικοβούτυρο όσο και το βούτυρο αμυγδάλου έχουν θέση στο καθημερινό μας μενού. Το «κλειδί» εδώ είναι να δίνουμε προσοχή στα συστατικά τους και στον τρόπο που επιλέγουμε να τα καταναλώσουμε.

Λάβετε υπόψη σας τις παρακάτω χρήσιμες συμβουλές από τους Hemler και Ehsani για να επιλέξετε ένα υγιεινό βούτυρο ξηρών καρπών: