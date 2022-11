Μουντιάλ 2022: Έκλεψαν δημοσιογράφο σε ζωντανή μετάδοση και η αστυνομία την ρώτησε πώς θέλει να τιμωρηθεί ο κλέφτης

Μια δημοσιογράφος από την Αργεντινή έπεσε θύμα κλοπής σε ζωντανή μετάδοση, ενώ έκανε ρεπορτάζ το Κατάρ για το Μουντιάλ 2022 και η ψυχρολουσία της συνεχίστηκε, όταν πήγε στην αστυνομία να το καταγγείλει. Ούτε λίγο, ούτε πολύ την ρώτησαν πώς θέλει να τιμωρηθεί ο κλέφτης όταν συλληφθεί.

Η Dominique Metzger βρισκόταν στον “αέρα” του αργεντίνικου καναλιού “TN”, δίνοντας το ρεπορτάζ από το Κατάρ και τις τελευταίες ειδήσεις που αφορούσαν στο Μουντιάλ 2022.

Χωρίς να το καταλάβει, την ώρα της μετάδοσης, της άρπαξαν μέσα από την τσάντα της χρήματα, πιστωτικές κάρτες και άλλα σημαντικά έγγραφα που είχε στην κατοχή της.

Η ίδια μοιράστηκε την άσχημη εμπειρία της με τους 261.000 followers της στο Instagram, χωρίς ωστόσο να σταθεί τόσο στο γεγονός όσο σε όσα ακολούθησαν.

Εν συνεχεία, η ρεπόρτερ από την Αργεντινή αναφέρθηκε στη στιχομυθία που είχε με μία αστυνομικό, όταν βρέθηκε στο πλησιέστερο τμήμα για να καταγγείλει το περιστατικό.

“Εκεί άρχισαν οι πολιτιστικές διαφορές. Η αστυνομικός μου είπε ότι έχουν παντού κάμερες και ότι θα εντοπίσουν τον κλέφτη με ανίχνευση προσώπου. Στη συνέχεια με ρώτησε τι ποινή θέλω να του επιβάλουν όταν τον πιάσουν!”, ανέφερε.

Η δημοσιογράφος είπε ότι ρώτησε τις αστυνομικούς τι ακριβώς εννοούσαν. Εκείνες διευκρίνισαν: «Θέλεις να τον καταδικάσουμε σε φυλάκιση πέντε ετών ή να απελαθεί;. Μου ζήτησαν να αποφασίσω. Τους είπα ότι θέλω μόνο το πορτοφόλι μου πίσω, δεν θα πάρω εγώ την απόφαση αντί για το δικαστικό σύστημα», είπε η Metzger στο TN.

Argentine reporter Dominique Metzger had her wallet stolen in Qatar. She revealed that, when the Qatari police spoke to her, they asked “Which punishment would you like for the thief when we find them: 5 years in prison or deportation?” pic.twitter.com/CCZJYXM37t

— Zach Lowy (@ZachLowy) November 20, 2022