Με το «δεξί» η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της Μαδρίτης – Νίκησε την Σινγιού Γουάνγκ και προκρίθηκε

Με το… δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 που διεξάγεται στη Μαδρίτη.

Η 29χρονη πρωταθλήτρια (Νο 82 στην παγκόσμια κατάταξη) αντιμετώπισε στο πλαίσιο του 1ου γύρου την Κινέζα Σινγιού Γουάνγκ (Νο 41) και επικράτησε με 6-4, 7-6(7) ύστερα από αγώνα διάρκειας δύο ωρών και οκτώ λεπτών, με αποτέλεσμα να προκριθεί στη φάση των «64». Εκεί η Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την 33χρονη Πολωνή, Μάγκντα Λινέτε, η οποία προκρίθηκε από τον 1ο γύρο χωρίς αγώνα.

Η Γουάνγκ έκανε “break” στο τρίτο γκέιμ και προηγήθηκε 2-1, αλλά η Σάκκαρη «έσπασε» άμεσα το σερβίς της αντιπάλου της για το 2-2, προτού η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κρατήσει το δικό της και προηγηθεί 3-2. Οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το 5-4, μετά το οποίο η Γουάνγκ κάλεσε ιατρικό τάιμ άουτ, λόγω προβλήματος στο δεξί πόδι, με τη Σάκκαρη να κάνει στη συνέχεια νέο “break” και να παίρνει το σετ με 6-4.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια «έσπασε» νωρίς στο δεύτερο σετ το σερβίς της αντιπάλου της για το 2-0, ενώ στη συνέχεια κράτησε το δικό της και προηγήθηκε 3-0. Όμως, η Γουάνγκ δεν παρέδωσε τα… όπλα και πήρε τα επόμενα τρία γκέιμ για να ισοφαρίσει 3-3. Στη συνέχεια οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους, με αποτέλεσμα το ματς να φτάσει στο 6-6 και να οδηγηθεί στο tie-break. Εκεί η Σάκκαρη προηγήθηκε 3-1, αλλά η Γουάνγκ ισοφάρισε σε 3-3, με την Κινέζα, μάλιστα, να παίρνει το προβάδισμα με 6-5 και στη συνέχεια με 7-6. Όμως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε τις… «απαντήσεις» και ισοφάρισε 7-7, ενώ προηγήθηκε εκ νέου με 8-7, πριν πανηγυρίσει το 9-7 και τη νίκη-πρόκριση στον 2ο γύρο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη έχει αντιμετωπίσει μια φορά στο παρελθόν τη Λινέτε και συγκεκριμένα στους «32» για το τουρνουά του Χόμπαρτ στην Αυστραλία, το 2019. Μολονότι η Σάκκαρη πήρε το πρώτο σετ, η Πολωνή αντίπαλός της πανηγύρισε τη νίκη με ανατροπή (3-6, 6-2, 6-4).

Sakkari 🔜 R2@mariasakkari will face Linette in the next round.#MMOPEN pic.twitter.com/nVZi4tE18I

— wta (@WTA) April 23, 2025