Μαρσέιγ – Ολυμπιακός: Στη Μασσαλία για το 2/2 στο Europa League – Oι απουσίες και οι πιθανές ενδεκάδες

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Με διαφορετική αγωνιστική εικόνα θα παραταχθούν Μαρσέιγ και Ολυμπιακός στην αναμέτρηση της Πέμπτης (15/10, 22:00), στο «Βελοντρόμ», για το Europa League. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τρεις διαδοχικές νίκες και επιδιώκουν να συνεχίσουν τα θετικά αποτελέσματα, απέναντι σε μια ομάδα που προσπαθεί να ανακάμψει έπειτα από ένα δύσκολο ξεκίνημα στη σεζόν.

Η βαθμολογική διαφορά των δύο αντιπάλων αποτυπώνει την έως τώρα πορεία τους στη διοργάνωση. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη 13η θέση, ενώ οι Γάλλοι καταλαμβάνουν την 32η, αναζητώντας βαθμούς που θα ενισχύσουν τις πιθανότητές τους για πρόκριση στη νοκ άουτ φάση.

Η πορεία των δύο ομάδων και η προϊστορία

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Γαλλία έχοντας επικρατήσει με 2-1 της Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, ενώ ακολούθησαν δύο νίκες με 1-0 απέναντι στον Λεβαδειακό και τον Παναθηναϊκό. Στο ντέρμπι με τους «πράσινους», μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν το προβάδισμά τους, παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με δέκα παίκτες.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρσέιγ προέρχεται από μια περίοδο διαδοχικών αρνητικών αποτελεσμάτων. Πριν από τη διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων, οι «Φωκαείς» είχαν συμπληρώσει πέντε συνεχείς ήττες σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το 4-1 από την Μπεσίκτας στην Τουρκία, στην πρεμιέρα του Europa League.

Η ομάδα του Μπρούνο Ζενεσιό επέστρεψε στις νίκες την Κυριακή, επικρατώντας εκτός έδρας της Τρουά με 2-0, στο «Stade de l’Aube». Οι Αμίν Χαρίτ και Ιμάντ Αμπντελί πέτυχαν τα δύο γκολ, σε μια αναμέτρηση που έβαλε τέλος στο αρνητικό σερί της γαλλικής ομάδας.

Η Μαρσέιγ επιδιώκει πλέον να δώσει συνέχεια σε αυτό το αποτέλεσμα, ώστε να βελτιώσει τη θέση της στο Europa League. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός θέλει να αξιοποιήσει την αγωνιστική του κατάσταση και να διευρύνει το νικηφόρο σερί του.

Όσον αφορά την προϊστορία, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί έξι φορές, με τη Μαρσέιγ να μετρά τέσσερις νίκες και τον Ολυμπιακό δύο. Επομένως, ο αγώνας της Πέμπτης θα είναι ο έβδομος μεταξύ τους.

Τα αγωνιστικά προβλήματα και οι επιλογές των προπονητών

Στο αγωνιστικό σκέλος, η Μαρσέιγ αντιμετωπίζει τρεις σημαντικές απουσίες, καθώς οι Πιερ-Εμίλ Χόιμπιεργκ, Ντέρεκ Κορνέλιους και Νουχούμ Καμισοκό παραμένουν εκτός λόγω τραυματισμών.

Αντίθετα, οι Ζοφρέ Κοντογκμπιά και Τοτσούκβου Νναντί αναμένεται να βρίσκονται στη διάθεση του Μπρούνο Ζενεσιό, αφού αγωνίστηκαν ως αλλαγές στην αναμέτρηση με την Τρουά.

Διαθέσιμος θα είναι και ο Τίμοθι Γουεά, ο οποίος απουσίασε από τον τελευταίο αγώνα λόγω τιμωρίας. Ο Αμερικανός ποδοσφαιριστής διεκδικεί θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, με τον Κελιάν Μπεζαχάφ να αποτελεί την εναλλακτική επιλογή.

Στην επιθετική γραμμή, οι Αμίν Χαρίτ και Ιγκόρ Παϊσάο αναμένεται να αγωνιστούν στα άκρα, ενώ ο Άνχελ Γκόμες προορίζεται για τη θέση του επιτελικού μέσου.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ καλείται να καλύψει το κενό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί λόγω τραυματισμού.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ συγκεντρώνει πιθανότητες να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης, με τον Μάριους Μουναντιλμάντζι να αποτελεί τη δεύτερη επιλογή για τη συγκεκριμένη θέση.

Στα υπόλοιπα πλάνα των Πειραιωτών, ο Σαλιάκας εμφανίζεται ως επικρατέστερος για το δεξί άκρο της άμυνας, ενώ οι Ρέμο Φρόιλερ και Γκουστάβο Πουέρτα αναμένεται να διατηρήσουν τις θέσεις τους στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΜΑΡΣΕΪΓ (Μπρούνο Ζενεσιό): Ντε Λάνγκε, Γουεά, Ίγκαν-Ράιλι, Αγκέρντ, Έμερσον, Κοντογκμπιά, Αμπντελί, Χαρίτ, Γκόμες, Παϊσάο, Γκουιρί.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ιμανόλ Αλγκουαθίλ): Ορτέγκα, Σαλιάκας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Γιάρεμτσουκ.