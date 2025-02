Μαρία Σάκκαρη: Ήττα 2-0 από την Σβιάτεκ και αποκλεισμός από το Qatar Open

Παρά το ελπιδοφόρο ξεκίνημα, η Μαρία Σάκκαρη δεν κατάφερε να προβάλλει ιδιαίτερη αντίσταση στην Ιγκα Σβιάτεκ και αποκλείστηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά WTA της Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε 3-2 στο πρώτο σετ, αλλά στη συνέχεια έχασε οκτώ διαδοχικά γκέιμ και τελικά ηττήθηκε 6-3, 6-2 από την Πολωνή (Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία συνεχίζει την προσπάθειά της να κατακτήσει για τρίτη σερί χρονιά τον τίτλο του Qatar Open.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τις δύο παίκτριες να μη βρίσκουν ρυθμό στο σερβίς. Η Σάκκαρη σπατάλησε δύο break points στο εναρκτήριο γκέιμ, έχασε στη συνέχεια το σερβίς της (αν και προηγήθηκε 30-0), αλλά πήρε αμέσως πίσω το break και, με κεκτημένη ταχύτητα, κέρδισε τα επόμενα δύο γκέιμ χωρίς να χάσει ούτε πόντο, παίρνοντας προβάδισμα με 3-2. Η κάτοχος του τίτλου απάντησε, όμως, με δύο σερί break (κι ενώ ενδιάμεσα έσωσε break point) και πήρε το πρώτο σετ 6-3. Κάπου εκεί η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε να απογοητεύεται, βρέθηκε πίσω 4-0 στο δεύτερο σετ και δεν είχε περιθώρια επιστροφής.

The campaign continues 🏃‍♀️💨@iga_swiatek defeats Sakkari in straight sets 6-3, 6-2.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/7lZBjeRnia

