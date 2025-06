«Λύγισε» η Σάκκαρη απέναντι στην Αλεξαντρόβα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μαρία Σάκκαρη έδωσε μάχη για περισσότερες από δύο ώρες, αλλά τελικά «λύγισε» απέναντι στην Εκατερίνα Αλεξαντρόβα και αποκλείστηκε από τα προημιτελικά του τουρνουά WTA 500 στο Μπαντ Χόμπουργκ της Γερμανίας.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από την 30χρονη Ρωσίδα (Νο 18 στον κόσμο) με 6-3, 6-7, 6-3, δείχνοντας αρκετά καλά στοιχεία, κυρίως στο σερβίς, αλλά χάνοντας πολύ κρίσιμους πόντους, που δεν της επέτρεψαν να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σάκκαρη έχασε διπλό break point στο εναρκτήριο γκέιμ του αγώνα και αμέσως μετά η Αλεξαντρόβα της «έσπασε» το σερβίς και πήρε το προβάδισμα, που ουσιαστικά έκρινε το πρώτο σετ. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε μία ευκαιρία να το φέρει στα ίσια, στο 7ο γκέιμ, αλλά και πάλι δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο σετ οι δύο παίκτριες κράτησαν το σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να χάνει δύο σετ-μπολ στο 6-5, αλλά να κυριαρχεί στο τάι-μπρέικ, το οποίο κέρδισε με 7-2. Στο τρίτο και αποφασιστικό σετ, ένα double fault της Σάκκαρη έδωσε την ευκαιρία στη Ρωσίδα να κάνει break (3-1) και να φτάσει να σερβίρει για το ματς στο 5-3. Η Ελληνίδα τενίστρια προηγήθηκε 0-30, ισοφαρίστηκε (αφού η Αλεξαντρόβα κέρδισε ενδιάμεσα challenge), πήρε τρεις φορές προβάδισμα για το break, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, έχασε το γκέιμ και τον αγώνα.

