Λουίς Ρουμπιάλες: Ένοχος ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου για το φιλί σε αθλήτρια

Τα χειρότερα φαίνεται να γλίτωσε ο πρώην πρόεδρος της ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Λουίς Ρουμπιάλες, που καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε βάρος της Ισπανίδας παίκτριας, Τζένι Χερμόζο. Συγκεκριμένα, ο Ρουμπιάλες κρίθηκε ένοχος επειδή φίλησε την Χερμόζο κατά τη διάρκεια της απονομής του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών του 2023 χωρίς τη συγκατάθεσή της από το ισπανικό ανώτατο δικαστήριο.

Ο Ρουμπιάλες, 47 ετών, έχει διαταχθεί να πληρώνει πρόστιμο 20 ευρώ την ημέρα για τους επόμενους 18 μήνες -συνολικό ποσό 8.250 αγγλικές λίρες- και δεν μπορεί να βρεθεί κοντά στην αθλήτρια σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων.

Ο πρώην πρόεδρος γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς οι εισαγγελείς της υπόθεσης ζήτησαν την φυλάκισή του για τουλάχιστον 2,5 χρόνια, ενώ αθωώθηκε και για την κατηγορία του εξαναγκασμού.

