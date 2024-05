LIVE ο μεγάλος τελικός της Euroleague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 19-16 (1ο δεκάλεπτο)

Ο ώρα του μεγάλου τελικού έφτασε. O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Final Four της Euroleague στο Βερολίνο. Οι Πράσινοι διεκδικούν το 7ο αστέρι, ενώ η Βασίλισσα, που είναι και η κάτοχος του τίτλου, θέλει το 12ο τρόπαιο στην ιστορία της.

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 10-9, 6:34 για το τέλος του 1ου δεκαλέπτου

6-3 με τρία τρίποντα. 2 ο Εντιαγέ για την Ρεάλ. 1 ο Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

Τζάμπολ στον μεγάλο τελικό της Euroleague

Οι αρχικές 5άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός: Γκραντ, Ναν, Παπαπέτρου, Μήτογλου και Λεσόρ

Ρεάλ Μαδρίτης: Καμπάτσο, Χεζόνια, Μούσα, Ταβάρες και Εντιαγέ

Oι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Καλαϊτζάκης, Βιλντόζα, Μπαλτσερόφσκι, Σλούκας, Παπαπέτρου, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Αντετοκούνμπο, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου

Ρεάλ Μαδρίτης (Τσους Ματέο): Μούσα, Εντιαγέ, Γιαμπουσέλι, Γιουλ, Ταβάρες, Πουαριέ, Ροντρίγκες, Χεζόνια, Καμπάτσο, Αμπάλδε, Φερνάντεθ, Κοζέρ

Λίγα λεπτά απομένουν για το τζάμπολ του μεγάλου τελικού

🏟️ Casi 2 horas para la Final de la Euroliga y así suena ya la afición de Panathinaikos pic.twitter.com/74ogF1Pufr — Carlos Santos (@csantosradio) May 26, 2024

The FINAL is starting soon ⌛️…@paobcgr 🆚 @RMBaloncesto 8pm CET Watch live on EuroLeague TV:https://t.co/6oxoSz8DTQ pic.twitter.com/BceqPosFuw — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

The most experienced players when it comes to FINAL games 🫡#F4Glory pic.twitter.com/dl8WKmvkua — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

Ο Μπιλ Μάρεϊ στο Βερολίνο

Ο Αμερικανός ηθοποιός, Μπιλ Μάρεϊ αφού είδε και τους δύο ημιτελικούς βρίσκεται και σήμερα στην Uber Arena μη κρύβοντας τον ενθουσιασμό του για τα όσα έχει ζήσει στο Final -4.

«Είναι πολύ πιο εντυπωσιακό το να ζεις από κοντά όλο αυτό… Ο κόσμος είναι φοβερός και δεν σταματούν να τραγουδούν ποτέ… Θέλω όμως να δω έναν κλειστό τελικό, να γίνει μια μάχη και όχι σαν τους ημιτελικούς».

Bill Murray on his #F4GLORY and EuroLeague basketball experience so far 🔉 pic.twitter.com/e8HNc2CxAa — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 26, 2024

Η είσοδος των παικτών του Παναθηναϊκού στην Uber Arena