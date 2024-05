LIVE ο ημιτελικός της Euroleague: Παναθηναϊκός – Φενερμπαχτσέ (12-0)

Η μεγάλη ώρα έφτασε. O Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της Euroleague στο Βερολίνο, με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και η Φενερμπαχτσέ επιστρέφουν έπειτα από χρόνια απουσίας στην καταληκτική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Τελευταία φορά που το «τριφύλλι» είχε βρεθεί σε Final Four ήταν το 2012, όταν και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Στον αντίποδα, η Φενερμπαχτσέ, αφού έγραψε Ιστορία στα πλέι οφ και έγινε η πρώτη ομάδα που προκρίθηκε με μειονέκτημα έδρας σε Game 5 (ακολούθησε την ίδια ημέρα ο Ολυμπιακός), επιστρέφει και αυτή σε Final Four για πρώτη φορά μετά το 2019.

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό. 12-0 στο 4:11 της Α’ Περιόδου. Οι πράσινοι έχουν 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 3 κλεψίματα στα πρώτα 4 λεπτά

Ξεκίνησε ο μεγάλος ημιτελικός

Νέα καθυστέρηση στο τζάμπολ του ημιτελικού. Όπως ανακοινώθηκε στο γήπεδο, η καθυστέρηση είναι για λόγους ασφαλείας

Tο τζάμπολ θα καθυστερήσει δέκα λεπτά

Ο Παναθηναϊκός AKTOR θα ξεκινήσει με βασικούς τους: Γκραντ, Ναν, Παπαπέτρου, Μήτογλου και Λεσόρ.

Η αρχική 5άδα της της Φενέρμπαχτσε: Μότλεϊ, Γουίλμπεκιν, Χέις-Ντέιβις, Πιέρ και Καλάθης.

O κόσμος του Παναθηναϊκού

Στην θέση του για τον μεγάλο ημιτελικό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Στην Uber Arena ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Brotherly love from @Giannis_An34 ♥️🫂 Giannis at his FIRST Final 4 supporting his brother all the way through @Thanasis_ante43 l @paobcgr pic.twitter.com/QsEvPzA4Cq — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024

Let's do this 😤 Players are in the building! #F4GLORY pic.twitter.com/0qg7CRPZBy — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024

Ο θρύλος του NBA και των Σικάγο Μπουλς, Σκότι Πίπεν βρίσκεται στο Βερολίνο

SCOTTIE PIPPEN IS IN THE HOUSE 😍 Hugs all around 😍🫂 pic.twitter.com/YD0h3nJIgs — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024

Scottie Pippen LOVES Baklava ♥️ We'll have what he's having 😍🏀 pic.twitter.com/i5uhVN99ow — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 24, 2024

Euroleague – Final Four 2024: Επεισόδια έξω από την Uber Arena – Τούρκοι επιτέθηκαν σε οπαδούς του Παναθηναϊκού

Eπεισόδια ξέσπασαν νωρίτερα έξω από την Uber Arena, δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του πρώτου ημιτελικού του Final Four 2024 της Euroleague, ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Φενερμπαχτσέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φίλοι του Παναθηναϊκού είχαν συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο, ωστόσο περίπου 200 Τούρκοι οργανωμένοι οπαδοί, οι οποίοι ήταν σε πορεία και φώναζαν «Ιστανμπούλ, Ιστανμπούλ», έσπασαν τα κιγκλιδώματα και επιτέθηκαν στους φίλους του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα νωρίτερα, Τούρκοι οπαδοί είχαν επιχειρήσει να μπουν στην Uber Arena, δίχως να έχουν εισιτήρια.

🚨 Επεισόδια έξω από την Uber Arena! 🚨 Τούρκοι επιτέθηκαν σε οπαδούς του Παναθηναϊκού! pic.twitter.com/ctBiZiL459 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 24, 2024