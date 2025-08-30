Κύπρος – Ελλάδα: Η συγκινητική στιγμή που ακούγεται ο κοινός εθνικός ύμνος – ΒΙΝΤΕΟ

Την Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα (30/8) η Ελλάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025. Ιστορική και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι δύο ομάδες μαζί με τους φιλάθλους τους άκουσαν όρθιες τον κοινό εθνικό ύμνο, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο εθνικός ύμνος ακούστηκε σε live εκτέλεση από τον ερμηνευτή Σταύρο Κωνσταντίνου.

Βίντεο από αυτή την ιστορική και ανατριχιαστική στιγμή, δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Ευρωμπάσκετ 2025.

«Κύπρος και Ελλάδα τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Μαζί», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.