Κύπρος – Ελλάδα: Η συγκινητική στιγμή που ακούγεται ο κοινός εθνικός ύμνος – ΒΙΝΤΕΟ

Την Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα (30/8) η Ελλάδα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025. Ιστορική και ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που οι δύο ομάδες μαζί με τους φιλάθλους τους άκουσαν όρθιες τον κοινό εθνικό ύμνο, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού», πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

Μάλιστα, ο εθνικός ύμνος ακούστηκε σε live εκτέλεση από τον ερμηνευτή Σταύρο Κωνσταντίνου.

Ελλάδα Κύπρος Ευρωμπάσκετ 2025

Βίντεο από αυτή την ιστορική και ανατριχιαστική στιγμή, δημοσίευσε ο επίσημος λογαριασμός του Ευρωμπάσκετ 2025.

«Κύπρος και Ελλάδα τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Μαζί», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη FIBA EuroBasket (@eurobasket)

20:12 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

