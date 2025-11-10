Κλήθηκε στην Εθνική Ελλάδας ο Ανδρέας Τεττέη – «Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα»

Σε κλήση-έκπληξη προχώρησε ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενόψει των επερχόμενων αγώνων με Σκωτία και Λευκορωσία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κλήθηκε, για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο 24χρονος επιθετικός της Κηφισιάς, Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος θα καλύψει το κενό του τραυματία Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Ο Γιοβάνοβιτς τον επιβράβευσε για την εξαιρετική σεζόν που διανύει με έξι γκολ και τέσσερις ασίστ σε 12 αναμετρήσεις με τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων, η οποία με ανακοίνωση της εξέφρασε την περηφάνια της για την κλήση του στην εθνική και τον συνεχάρη που έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Αναλυτικά η ανάρτηση της Κηφισιάς: «Απίστευτη τιμή και πραγματική ευλογία να σε επιλέγει η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σκληρή δουλειά και πάθος – όλα οδήγησαν σε αυτή τη στιγμή. Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα! Συγχαρητήρια, Ανδρέα!».