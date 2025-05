Κατάρ: Ανακοίνωσε Λοπετέγκι με διετές συμβόλαιο

Ο πρώην προπονητής της εθνικής Ισπανίας και της Ρεάλ Μαδρίτης, Χουλιέν Λοπετέγκι, διορίστηκε προπονητής του Κατάρ με διετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσε (1/5) η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας.

Δημοσίευσε ένα βίντεο στο X που ανέφερε: «Ο Χουλιέν Λοπετέγκι, ο επόμενος προπονητής της εθνικής ομάδας. Θα καθοδηγήσει την ομάδα σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026».

Θα αντικαταστήσει τον συμπατριώτη του Λουίς Γκαρσία, ο οποίος έφτασε τον περασμένο Δεκέμβριο ενόψει του 26ου Κυπέλλου του Κόλπου στο Κουβέιτ.

📸 | A glimpse from the contract signing ceremony with our national team head coach, ‘Julen Lopetegui’ ✍️🇶🇦.#AlAnnabi pic.twitter.com/ArZTeVw1JF

