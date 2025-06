Ιταλικά ΜΜΕ: Η Φιορεντίνα έκανε προσφορά 15-17 εκατ. ευρώ για τον Ιωαννίδη – Την απέρριψε ο Παναθηναϊκός

Ο Φώτης Ιωαννίδης εξακολουθεί να τραβάει πάνω του την προσοχή ομάδων της Serie A, με την ιταλική ιστοσελίδα «Diretta Calcio Mercato» να αποκαλύπτει την Παρασκευή (20/6) πως η Φιορεντίνα έκανε κίνηση προς τον Παναθηναϊκό για τον διεθνή φορ.

Σύμφωνα με το ιταλικό δημοσίευμα, οι «βιόλα» ενημέρωσαν τους «πράσινους» πως είναι διατεθειμένοι «…να προσφέρουν μεταξύ 15 και 17 εκατ. ευρώ για τον Φώτη Ιωαννίδη». Συμπληρώνει δε, πως «…η ελληνική ομάδα αξιολογεί τον γεννημένο το 2000 επιθετικό για ένα ποσό κοντά στα 30 εκατ. ευρώ».

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μέτρησε 42 συμμετοχές, έχοντας 11 γκολ και 1 ασίστ, ενώ συνολικά στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό από το 2020, μετράει 185 συμμετοχές, 51 γκολ και 15 ασίστ.

Το δημοσίευμα αναφέρει τα εξής:

«Η διοίκηση της Φιορεντίνα συνεχίζει τις κινήσεις για την ενίσχυση του επιθετικού της τμήματος. Μετά την άφιξη του Τζέκο, σύμφωνα με όσα συγκέντρωσε αποκλειστικά το spaceviola.com, οι Βιόλα υπέβαλαν στον Παναθηναϊκό μια προφορική προσφορά μεταξύ 15 και 17 εκατομμυρίων για τον Έλληνα επιθετικό Ιωαννίδη. Η ομάδα της Αθήνας, ωστόσο, αρνήθηκε, λαμβάνοντας υπόψη και μια πολύ υψηλότερη προσφορά (περίπου 30 εκατομμύρια) που έφτασε και απορρίφθηκε το περασμένο καλοκαίρι».

